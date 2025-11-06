Cricket Logo
मैच के हीरो अक्षर पटेल ने बताया अपना मास्टर प्लान, ऑलराउंड प्रदर्शन कर जीता प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे अक्षर पटेल ने बताया कि उन्हें साथी खिलाड़ी से विकेट के बारे में जानने में मदद मिली। अक्षर ने दो विकेट लिए और 21 रन का योगदान दिया।

Thu, 6 Nov 2025 08:15 PM
भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल को उनके बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन (गेंदबाजी में 2/20 और बल्ले से नाबाद 21 रन) के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया भारत ने चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया। अक्षर पटेल ने मैच के बाद बताया कि गोल्ड कोस्ट के विकेट पर गेंद बल्ले पर उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रही थी, जिसका फायदा उन्होंने उठाया।

प्लेयर ऑफ द मैच बने अक्षर पटेल ने कहा, ''मैं नंबर सात पर बल्लेबाजी के लिए गया और मेरे पास विकेट भांपने का समय था, साथी बल्लेबाज ने बताया कि पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं है और गेंद रुक कर आ रही है। टीम की जरूरत के हिसाब से खेलने पर मेरा ध्यान रहता है कोई मेरी पसंद का नंबर नहीं है मैं बस टीम के लिए योगदान देकर खुश हूं। बतौर गेंदबाज मैं यही सोचता हूं कि बल्लेबाज का मजबूत पक्ष क्या है। मेरी योजना यही रहती है कि अगर बल्लेबाज मुझे हिट करे तो मैं गुड लेंथ एरिया के आसपास गेंद डालूं। और अगर वह स्वीप का प्रयास करते हैं तो फुलर लेंथ गेंद डालूं।''

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, ''सभी बल्लेबाजों को इसका श्रेय जाता है। शुभमन और अभिषेक ने अच्छी शुरुआत दिलाई और बाद में आने वाले सभी बल्लेबाज़ों ने अपना योगदान दिया तो मुझे लगता है कि बल्लेबाज़ों की ओर से यह एक कम्पलीट टीम एफर्ट था। ड्यू पड़ रही थी लेकिन गेंदबाजों ने परिस्थितियों के अनुसार ख़ुद को अच्छी तरह से ढाला। हमेशा ऐसे गेंदबाज़ों का टीम में होना अच्छा होता है जो जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर डाल सकें। अंतिम मैच के लिए काफ़ी उत्सुक हूं।''

भारत ने शुभमन गिल (46), अभिषेक शर्मा (28),शिवम दुबे (22), कप्तान सूर्यकुमार यादव (20) और अक्षर पटेल (नाबाद 21) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 20 ओवरों में आठ विकेट पर 167 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.2 ओवर में मात्र 119 रन पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 37 जोड़े। कप्तान मिचेल मार्श ने 30 और मैथ्यू शॉर्ट ने 25 रन बनाये।

ऑस्ट्रेलिया एक समय दो विकेट पर 70 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के सामने उसने अपने अंतिम आठ विकेट 49 रन जोड़कर गंवा दिये। सुंदर ने तीन विकेट निकाले जबकि अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने दो-दो विकेट लिये। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को एक-एक विकेट मिला। अक्षर पटेल को नाबाद 21 रन बनाने और दो विकेट लेने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

भारत इस बढ़त के बाद अब सीरीज नहीं गंवा सकता और उसकी कोशिश अंतिम मैच जीतकर सीरीज कब्जाने की रहेगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया आखिरी मैच में सीरीज बराबर करने के लक्ष्य के साथ उतरेगा।

