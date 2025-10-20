Cricket Logo
केएल राहुल के साथ ऐसा करना बिल्कुल बकवास...पूर्व भारतीय कप्तान ने टीम मैनेजमेंट को लिया आड़े हाथ

संक्षेप: कृष्णामाचारी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में हार के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथ लिया है। पूर्व भारतीय कप्तान श्रीकांत ने केएल राहुल को लेकर लिए गए एक फैसले पर नाराजगी का इजहार किया।

Mon, 20 Oct 2025 04:42 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच सात विकेट से गंवाया। पर्थ में आयोजित हुआ मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसके चलते 26-26 ओवर का कर दिया गया था। रोहित शर्मा (8), विराट कोहली (0), कप्तान शुभमन गिल (10) और श्रेयस अय्यर (11) फुस्स रहे। ऐसे में अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ( 31 गेंदों में 38, दो चौके, दो छक्के) और ऑलराउंडर अक्षर पटेल (38 गेंदो में 31, तीन चौके) ने मोर्चा संभाला। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 39 रनों की साझेदारी की। राहुल छठे जबकि अक्षर पांचवें नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे। कृष्णामाचारी श्रीकांत ने पर्थ वनडे में हार के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथ लिया है। पूर्व भारतीय कप्तान श्रीकांत ने कहा कि अक्षर को राहुल से पहले भेजना बिलकुल बकवास फैसला था।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “मैंने पहले बोला था कि केएल राहुल को श्रेयस अय्यर से पहले खेलना चाहिए। यह टीम और मैनेजमेंट का एक बेतुका फैसला था। आप उसे छोड़कर किसी और को भेज रहे हैं। अगर वह रन बनाते हैं तो खूब रन बनाते हैं। अक्षर पटेल को केएल से ऊपर भेजना बिल्कुल बकवास है। मुद्दा यह नहीं है कि अक्षर ने अच्छा खेला या नहीं। आपकी प्लेइंग इलेवन में एक बेस्ट और क्लासी प्लेयर है। केएल को पांचवें नंबर पर आना चाहिए था। अगर मैं कप्तान होता तो मैं उन्हें चौथे नंबर पर भेजता। उपमहाद्वीप के हालात ऑस्ट्रेलिया से अलग हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलनी चाहिए।”

भारत ने 26 ओवर में संघर्ष करते हुए 9 विकेट पर 136 रन बनाए। वहीं, ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस पद्धति से 131 रन का लक्ष्य मिला, जो मेजबान टीम ने 29 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। श्रीकांत ने कहा, “अगर भारतीय टीम 160 रन तक पहुंच जाती और ज्यादा विकेट नहीं गिरते तो डकवर्थ लुईस नियम का स्कोर अधिक होता और शायद चीजे भारत के पक्ष में होतीं। अगर तटस्थ रूप से बात करें तो बारिश ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने एक और गलती की, केएल और अक्षर के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं भेजना। आपने उन्हें टीम में एक बड़े हिटर के तौर पर लिया है। लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन के पीछे मत जाओ।”

बता दें कि युवा ऑलराउंडर नीतीश ने आठवें नंबर पर आने के बाद 11 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाए। उनके बल्ले से दो छक्के निकले। ऑस्ट्रेलिया की लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। ट्रैविस हेड (8) और मैथ्यू शॉर्ट (8) सिंगल डिजिट में लौटे। श्रीकांत का मानना है कि अगर भारत ने बोर्ड पर 150 रन लगाए होते तो कड़ी टक्कर होती। उन्होंने कहा, "भारत ने ऑस्ट्रेलिया के दो विकेट पर 60 या 70 रन बन जाने के बाद उम्मीद छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर उनके पास 150 रन होते तो वे उम्मीद नहीं छोड़ते। मिचेल मार्श (52 गेंदों में नाबाद 46) के लिए भी यह मुश्किल हो सकता था।"

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
