घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 14 साल बाद हुआ ऐसा

संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने गोल्ड कोस्ट में भारत के खिलाफ चौथे टी20 मैच में निराशाजनक बल्लेबाजी करते हुए घरेलू मैदान पर दूसरा सबसे कम स्कोर दर्ज किया।

भारत ने गुरुवार को कैरारा में चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर पांच मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के 46 रनों की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टी20 मैच में 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.2 ओवर में 119 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के नाम घर पर एक खराब रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने घरेलू मैदान पर गुरुवार को टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे कम टोटल दर्ज किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा अपने घर में सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं। सिडनी में 2022 में ऑस्ट्रेलिया की टीम 111 रन ही बना सकी थी। वहीं भारत के खिलाफ 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे कम टोटल बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले मेलबर्न में 2011 में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 131 रन बनाए थे।

भारत के 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम वाशिंगटन सुंदर (तीन रन पर तीन विकेट), अक्षर पटेल (20 रन पर दो विकेट) और शिवम दुबे (20 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श (30) ही 30 रन के आंकड़े को छू पाए।

नाथन एलिस (21 रन पर तीन विकेट) और एडम जंपा (45 रन पर तीन विकेट) ने इससे पहले अंतिम ओवरों में भारत को लगातार झटके दिए जिससे एक समय दो विकेट पर 121 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही मेहमान टीम आठ विकेट पर 167 रन ही बना सकी।