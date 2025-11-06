Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus Australia Falters at Home Records Lowest T20I Score Since 2022 at Gold Coast
घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 14 साल बाद हुआ ऐसा

घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 14 साल बाद हुआ ऐसा

संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने गोल्ड कोस्ट में भारत के खिलाफ चौथे टी20 मैच में निराशाजनक बल्लेबाजी करते हुए घरेलू मैदान पर दूसरा सबसे कम स्कोर दर्ज किया।

Thu, 6 Nov 2025 06:44 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने गुरुवार को कैरारा में चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर पांच मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के 46 रनों की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टी20 मैच में 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.2 ओवर में 119 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के नाम घर पर एक खराब रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने घरेलू मैदान पर गुरुवार को टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे कम टोटल दर्ज किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा अपने घर में सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं। सिडनी में 2022 में ऑस्ट्रेलिया की टीम 111 रन ही बना सकी थी। वहीं भारत के खिलाफ 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे कम टोटल बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले मेलबर्न में 2011 में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 131 रन बनाए थे।

भारत के 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम वाशिंगटन सुंदर (तीन रन पर तीन विकेट), अक्षर पटेल (20 रन पर दो विकेट) और शिवम दुबे (20 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श (30) ही 30 रन के आंकड़े को छू पाए।

ये भी पढ़ें:लगातार दूसरे मुकाबले में भारत ने कंगारुओं को धोया, सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त

नाथन एलिस (21 रन पर तीन विकेट) और एडम जंपा (45 रन पर तीन विकेट) ने इससे पहले अंतिम ओवरों में भारत को लगातार झटके दिए जिससे एक समय दो विकेट पर 121 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही मेहमान टीम आठ विकेट पर 167 रन ही बना सकी।

भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 39 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से 46 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। अभिषेक शर्मा (28), शिवम दुबे (22) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (20) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। अक्षर ने अंत में 11 गेंद में नाबाद 21 रन बनाकर भारत का स्कोर 160 रन के पार पहुंचाया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs Australia
लेटेस्ट IND vs AUS, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |