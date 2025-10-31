Cricket Logo
बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाज भी रहे बेअसर, ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में बनाई बढ़त

बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाज भी रहे बेअसर, ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में बनाई बढ़त

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन ही बना सकी, इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 40 गेंद शेष रहते मुकाबला अपना नाम किया।

Fri, 31 Oct 2025 05:08 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को भारतीय टीम को मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 मैच में 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने दूसरे टी20 मैच में भारत के शीर्ष क्रम को झकझोरते हुए मेहमान टीम को 125 रन पर समेट दिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा की दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके अन्य बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 126 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 46 रन बनाए। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप ने 2-2 विकेट चटकाए। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी हुई। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 15 गेंद में 28 रन बनाकर वरुण का शिकार बने। कप्तान मिचेल मार्श 26 गेंद में 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टिम डेविड एक रन ही बना सके। जोश इंग्लिस ने 20 गेंद में 20 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने अपने आखिरी ओवर में लगातार गेंदों पर दो विकेट चटकाए। हालांकि वह हैट्रिक से चूक गए। बुमराह ने मिचेल ओवन और मैथ्य शार्ट को आउट किया। हालांकि 14वें ओवर में मार्कस स्टायनिस ने विजयी रन मारे।

इससे पहले खचाखच भरे एमसीजी मैदान पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए। इसके बाद हेजलवुड ने अपनी गेंदों से कहर बरपाया लेकिन फॉर्म में चल रहे अभिषेक एक छोर पर डटे रहे। हेजलवुड ने अपने चार ओवर के स्पेल में 15 डॉट गेंदें फेंकी। उन्हें पिच से अच्छा मूवमेंट मिल रहा था जिससे भारतीय शीर्ष क्रम उलझन में पड़ गया। उन्होंने शुभमन गिल (05) को बाउंसर फेंकी जो उनके सिर पर लगी जिसके लिए अनिवार्य कनकशन जांच करनी पड़ी। इससे पहले गिल उनकी अंदर आती फुल लेंथ गेंद पर पगबाधा की अपील से बचे थे।

भारत ने लगातार गंवाए विकेट

फिर हेजलवुड ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंद फेंकी तो मिड ऑफ पर खड़े मिचेल मार्श ने भारतीय उप कप्तान का आसान कैच लपक लिया। एलिस ने संजू सैमसन (02) को पगबाधा आउट किया। सैमसन ने डीआरएस रिव्यू लिया लेकिन यह बेकार चला गया। इसके बाद हेजलवुड की गेंद पर कप्तान सूर्यकुमार विकेटकीपर जोश इंग्लिस को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। दो गेंद बाद तिलक वर्मा भी हेजलवुड का शिकार हुए।

अक्षर पटेल के रन आउट होने के बाद राणा और अभिषेक ने पारी को संभाला। लेकिन राणा के आउट होने के बाद अभिषेक पर दबाव बन गया। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे ऑलराउंडर हर्षित राणा ने 33 गेंद में 35 रन की पारी खेली और अभिषेक के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़कर भारत को 100 रन का आंकड़ा पार करने में मदद की। भारत के नौ खिलाड़ी दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके। ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज हेजलवुड के अलावा जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस ने दो दो विकेट झटके।

अभिषेक ने ऑफ-साइड में कुछ बेहतरीन शॉट खेले जिसमें स्लैश, चेक ड्राइव और उठा कर लगाए गए स्ट्रोक शामिल थे। उन्होंने इस प्रतिष्ठित मैदान पर अपने पहले मैच में 23 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया लेकिन अन्य बल्लेबाज कोई भागीदारी नहीं निभा सके और पवेलियन लौट गए। इससे टीम आठ गेंद रहते सिमट गई। अभिषेक ने अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के जड़े थे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
