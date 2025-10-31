Cricket Logo
एशिया कप के हीरो रहे तिलक वर्मा अपने पहले ही मैच में फ्लॉप, T20I में चौथी बार जीरो पर हुए आउट

संक्षेप: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा एशिया कप फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद पहली बार मैदान पर उतरे थे लेकिन वह सिर्फ दो गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए। तिलक खाता भी नहीं खोल सके।

Fri, 31 Oct 2025 03:18 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी लड़खड़ाई है और टीम ने 8 ओवर के अंदर ही पांच विकेट गंवा दिए। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने वाले तिलक वर्मा उस मुकाबले के बाद पहली बार खेलने उतरे थे। लेकिन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। तिलक ने पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में नाबाद 69 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और सिर्फ दो गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल में 4 या उससे अधिक बार जीरो पर आउट होने वाले नौवें बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। वह 12 बार, जबकि पूर्व कप्तान विराट कोहली सात बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। मौजूदा टीम में संजू सैमसन 6, कप्तान सूर्यकुमार यादव 12 बार आउट हुए हैं।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 37 गेंद में 68 रन की पारी के बावजूद भारतीय टीम शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 125 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑलराउंडर हर्षित राणा ने 33 गेंद में 35 रन की पारी खेली और अभिषेक के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। आठवें ओवर में भारत का स्कोर पांच विकेट पर 49 रन था। ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 13 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे ऑलराउंडर हर्षित राणा ने 33 गेंद में 35 रन की पारी खेली और अभिषेक के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़कर भारत को 100 रन का आंकड़ा पार करने में मदद की। भारत के नौ खिलाड़ी दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके।

