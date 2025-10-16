कप्तानी से हटने से रोहित शर्मा को बैटिंग में मिलेगा फायदा, अमित मिश्रा ने वजह बताई
संक्षेप: अमित मिश्रा का मानना है कि कप्तानी से हटने से रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में सुधार होगा। ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने रोहित की जगह शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम पर्थ पहुंच गई है और ट्रेनिंग शुरू कर दी है। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पहले ही अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया और जमकर पसीना बहाया। शुभमन गिल को आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम का नया कप्तान चुना गया है। रोहित कप्तानी के पद से हट गए हैं, ऐसे में अमित मिश्रा का मानना है कि कप्तानी का दबाव हटने से रोहित अब पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने पिछले वनडे में 83 गेंद में 76 रन की पारी खेली थी। वह चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। अमित मिश्रा ने एक इंटरव्यू में कहा कि कप्तानी से हटने से रोहित शर्मा पर सीधा दबाव नहीं होगा। पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने एएनआई से कहा, “मेरा मानना है कि रोहित के लिए यह अच्छा है कि उन पर कप्तानी का दबाव अब नहीं है। उन्हें पूरी फ्रीडम है। उन्हें अब सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा और टीम को जीत दिलाने में मदद करनी होगी।”
उन्होंने आगे कहा, ''मेरा मानना है कि यह गिल के भविष्य के लिए बेहतर है। वह पिछले दो सीजन से आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं और उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का नेतृत्व करने का अनुभव है। यह अच्छी बात है कि टीम प्रबंधन गिल को कप्तान के तौर पर देख रहा है। यह जिम्मेदारी उन्हें कम उम्र में मिलने के कारण, वह जल्द ही परिपक्व लीडर बनेंगे और आने वाले कई सालों तक भारत की अगुवाई कर सकते हैं। गिल को इस समय को एन्जॉय करना चाहिए और अपनी कप्तानी को जल्द से जल्द विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।''