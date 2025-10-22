एडिलेड में इतिहास रचने को तैयार 'किंग कोहली', सिर्फ 25 रन दूर; लारा-रिचर्ड्स को छोड़ चुके हैं पीछे

संक्षेप: भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली एडिलेड ओवल के मैदान पर 1000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बनने से सिर्फ 25 रन दूर हैं। कोहली के नाम 12 मैचों में 975 रन हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। भारत की शुरुआत खराब रही है। टीम को पहले मैच में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा मैच 23 अक्टूबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी वनडे मैच से पहले सबकी निगाहें एक बार फिर विराट कोहली पर टिकी हैं। एडिलेड का मैदान कोहली को काफी पसंद है और वहां कोहली एक बड़ा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब हैं।

विराट कोहली को एडिलेड ओवल पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 25 रनों की दरकार है। अगर वह ये 25 रन बना लेते हैं, तो वह इस प्रतिष्ठित मैदान पर यह कीर्तिमान हासिल करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे। एडिलेड के साथ विराट कोहली का खास रिश्ता रहा है। उन्होंने यहीं पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। इस मैदान पर उनका दबदबा ऐसा है कि वह ब्रायन लारा (940 रन) और विव रिचर्ड्स (905 रन) जैसे महान बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर पहले ही एडिलेड ओवल पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज हैं।

कोहली के पास ऑस्ट्रेलिया में किसी एक मैदान पर सबसे ज्यादा (6) अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के इंग्लैंड के जैक हॉब्स के रिकॉर्ड की बराबरी करने का भी मौका है। कोहली के नाम एडिलेड में पहले से ही 5 शतक दर्ज हैं। कोहली ने इस मैदान पर 12 मैचों में 65 के औसत से 975 रन बनाए हैं। उन्होंने पांच शतक लगाए हैं। उन्होंने चार अर्धशतक लगाए। पहले वनडे में शून्य पर आउट होने के बाद, भारतीय प्रशंसकों को पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली अपने इस पसंदीदा मैदान पर फॉर्म में लौटेंगे और जल्द ही इतिहास रचेंगे।