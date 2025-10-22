Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus Adelaide Oval virat Kohli Set to Be First Visiting Batter to Smash 1000 Runs
एडिलेड में इतिहास रचने को तैयार 'किंग कोहली', सिर्फ 25 रन दूर; लारा-रिचर्ड्स को छोड़ चुके हैं पीछे

एडिलेड में इतिहास रचने को तैयार 'किंग कोहली', सिर्फ 25 रन दूर; लारा-रिचर्ड्स को छोड़ चुके हैं पीछे

संक्षेप: भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली एडिलेड ओवल के मैदान पर 1000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बनने से सिर्फ 25 रन दूर हैं। कोहली के नाम 12 मैचों में 975 रन हैं।

Wed, 22 Oct 2025 04:42 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। भारत की शुरुआत खराब रही है। टीम को पहले मैच में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा मैच 23 अक्टूबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी वनडे मैच से पहले सबकी निगाहें एक बार फिर विराट कोहली पर टिकी हैं। एडिलेड का मैदान कोहली को काफी पसंद है और वहां कोहली एक बड़ा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब हैं।

विराट कोहली को एडिलेड ओवल पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 25 रनों की दरकार है। अगर वह ये 25 रन बना लेते हैं, तो वह इस प्रतिष्ठित मैदान पर यह कीर्तिमान हासिल करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे। एडिलेड के साथ विराट कोहली का खास रिश्ता रहा है। उन्होंने यहीं पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। इस मैदान पर उनका दबदबा ऐसा है कि वह ब्रायन लारा (940 रन) और विव रिचर्ड्स (905 रन) जैसे महान बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर पहले ही एडिलेड ओवल पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज हैं।

कोहली के पास ऑस्ट्रेलिया में किसी एक मैदान पर सबसे ज्यादा (6) अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के इंग्लैंड के जैक हॉब्स के रिकॉर्ड की बराबरी करने का भी मौका है। कोहली के नाम एडिलेड में पहले से ही 5 शतक दर्ज हैं। कोहली ने इस मैदान पर 12 मैचों में 65 के औसत से 975 रन बनाए हैं। उन्होंने पांच शतक लगाए हैं। उन्होंने चार अर्धशतक लगाए। पहले वनडे में शून्य पर आउट होने के बाद, भारतीय प्रशंसकों को पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली अपने इस पसंदीदा मैदान पर फॉर्म में लौटेंगे और जल्द ही इतिहास रचेंगे।

ये भी पढ़ें:कोई हैरानी नहीं कि दोनों…गावस्कर ने कोहली, रोहित को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

कोहली गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में एडिलेड ओवल में आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे। कोहली ने एडिलेड में चार अर्धशतक भी लगाए हैं, जहां उनका औसत 65 का है। लेकिन यह भारतीय धुरंधर यह जानते हुए एडिलेड लौट रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पिछले रविवार को पर्थ में हुए सीरीज के पहले मैच की तरह ही उन पर दबाव बनाए रखेगा, जहां वह शून्य पर गली में कैच आउट हो गए थे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |