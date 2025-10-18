युवराज के साथ अभिषेक ने शुरू की ट्रेनिंग, ऑस्ट्रेलिया में भी धमाल मचाने के लिए ले रहे स्पेशल टिप्स
संक्षेप: एशिया कप 2025 में अपने बल्ले का दम दिखाने वाले अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए युवराज सिंह के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ले रहे हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज रविवार से शुरू होने वाली है। वहीं टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से खेली जाएगी। भारतीय टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा ने दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। आईपीएल में खेलने वाले अन्य खिलाड़ी भी अभ्यास सत्र में मौजूद थे।
युवराज सिंह के साथ ट्रेनिंग करते हुए अभिषेक शर्मा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह नेट्स में बल्लेबाजी अभ्यास, मैच सिमुलेशन पर मेहनत कर रहे हैं, साथ ही कुछ गेंदें डालकर अपनी गेंदबाजी पर भी काम करते दिखे। इस ट्रेनिंग सेशन में आईपीएल के कुछ अन्य उभरते हुए खिलाड़ी अब्दुल समद और अभिषेक पोरेल भी मौजूद रहे।
अभिषेक शर्मा ने हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे, उन्होंने सात मैचों में 314 रन बनाए। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे।
भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शानदार प्रदर्शन के बाद सितंबर के लिए आईसीसी के महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अभिषेक शर्मा ने 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से ही शुभमन गिल के साथ एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी के रूप में स्थापित किया है। अभिषेक ने इस दौरान सात मैच में 44.85 के औसत और 200 के शानदार स्ट्राइक-रेट से 314 रन बनाए। एशिया कप में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुने गए 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तक के अपने सर्वोधिक रेटिंग अंक भी हासिल किए।
भारतीय टी20 टीम :
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरूण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा ,संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर।