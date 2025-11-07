अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका, टिम डेविड का वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे चकनाचूर

संक्षेप: भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनलन क्रिकेट में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने की कगार पर हैं। वह 1000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे करने से सिर्फ 11 रन दूर हैं।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं। पिछले साल भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने के बाद से अभिषेक ने रनों का अंबार लगाया है। वह जल्द ही टी20 इंटरनेशनल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। अभिषेक शर्मा के पास सबसे तेज 1000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरा करने का मौका है। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा छूने से सिर्फ 11 रन दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड के नाम सबसे तेज 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मैच में अभिषेक शर्मा अगर 11 रन बना लेते हैं तो वह न केवल 1000 T20I रन पूरे कर लेंगे, बल्कि भारत के लिए सबसे तेज 1000 टी20 रन (पारी के लिहाज से) बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। विराट कोहली ने 27 पारियों में ये कारनामा किया था। केएल राहुल ने 29, सूर्यकुमार यादव ने 31 और अभिषेक के पास 28 पारियों में ये मुकाम हासिल करने का सुनहरा मौका है।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज एक हजार रन (पारी के लिहाज) पूरा करने का रिकॉर्ड डेविड मलान के नाम है। मलान ने 24 पारियों में ये कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं गेंद के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड के नाम है। उन्होंने 569 गेंदों में ये कारनामा किया। अभिषेक ने 521 गेंद में 989 रन बनाए हैं। टिम डेविड से आगे निकलने के लिए अभिषेक के पास काफी गेंदें हैं।