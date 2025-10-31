Cricket Logo
मेलबर्न में अभिषेक शर्मा ने अकेले संभाला मोर्चा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोकी ताबड़तोड़ फिफ्टी

मेलबर्न में अभिषेक शर्मा ने अकेले संभाला मोर्चा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोकी ताबड़तोड़ फिफ्टी

संक्षेप: युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने के मामले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अभिषेक ने 68 रन बनाए।

Fri, 31 Oct 2025 03:48 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में दमदार अर्धशतक लगाया। हालांकि उनके अलावा अन्य बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। भारत के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके। अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ही दो अंकों तक पहुंच सके। अभिषेक शर्मा ने मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में अपने टी20 करियर का छठा अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही उन्होंने फिल सॉल्ट और सूर्यकुमार जैसे स्टार बल्लेबाजों के क्लब में एंट्री कर ली है।

अभिषेक शर्मा मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे। उन्होंने 37 गेंद में 8 चौके और दो छक्के की मदद से 68 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज टी20ई अर्धशतक लगाने के मामले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सूर्यकुमार यादव ने टी20 विश्व कप 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में 23वीं गेंद पर 50 रन पूरे किए।

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 8वीं बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। उन्होंने सात बार 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन पूरे किए। फिल सॉल्ट ने 11, एविन लुईस ने 15 और सूर्यकुमार यादव ने 25 बार ये कारनामा किया है। अभिषेक ने ऑफ-साइड में कुछ बेहतरीन शॉट खेले जिसमें स्लैश, चेक ड्राइव और उठा कर लगाए गए स्ट्रोक शामिल थे। उन्होंने इस प्रतिष्ठित मैदान पर अपने पहले मैच में 23 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया लेकिन अन्य बल्लेबाज कोई भागीदारी नहीं निभा सके और पवेलियन लौट गए। इससे टीम आठ गेंद रहते सिमट गई।

सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे ऑलराउंडर हर्षित राणा ने 33 गेंद में 35 रन की पारी खेली और अभिषेक के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़कर भारत को 100 रन का आंकड़ा पार करने में मदद की। ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज हेजलवुड के अलावा जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस ने दो दो विकेट झटके।

Indian Cricket Team India Vs Australia Abhishek Sharma
