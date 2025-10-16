कुलदीप बाहर, हर्षित को मौका; आकाश चोपड़ा ने चुनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन
संक्षेप: आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले वनडे के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को बाहर रखा है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार को खेला जाएगा। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया है। हालांकि इसमें उन्होंने कुछ हैरान करने वाले फैसले किए हैं। चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग इलेवन में भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल नहीं किया है, जबकि युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में जगह दी है।
आकाश चोपड़ा की टीम में कप्तान शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यह पहली बार होगा जब रोहित और विराट कोहली एक साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी कर रहे हैं। उपकप्तान श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर और विकेटकीपर केएल राहुल पांचवें नंबर पर होंगे। आकाश का मानना है कि हार्दिक पांड्या के ना होने से टीम को बल्लेबाजी में गहराई चाहिए और इस वजह से उन्होंने छठे नंबर पर युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को शामिल किया है, जो वनडे डेब्यू कर सकते हैं। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।
आकाश चोपड़ा ने बल्लेबाजी को मजबूत करने पर ध्यान दिया है और इस वजह से उन्होंने कुलदीप यादव को टीम से बाहर रखता है। उन्होंने ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में जगह दी है। ये दोनों खिलाड़ी बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। जसप्रीत बुमराह को इस दौरे पर आराम दिया गया है। आकाश ने प्रसिद्ध कृष्णा को बेंच पर रखा है, जबकि मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को गेंदबाजी आक्रमण में के लिए चुना है।
आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह