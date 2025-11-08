IND vs AUS Gabba Brisbane Weather: भारत-ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 पर बारिश का साया, क्या समय पर शुरू हो पाएगा मैच?

संक्षेप: IND vs AUS 5th T20I Gabba Brisbane Weather Update- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 आज ब्रिसबेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि इस मैच पर बारिश का साया है, बारिश की वजह से मैच शुरू होने में भी देरी हो सकती है।

IND vs AUS 5th T20I Gabba Brisbane Weather Update- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार, 8 नवंबर को ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर खेला जाना है। टीम इंडिया की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम करने पर होगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया 2-2 की बराबरी पर सीरीज का अंत करना चाहेगा। हालांकि खिलाड़ियों और फैंस की उम्मीदों पर ब्रिसबेन की बारिश पानी फेर सकती है। जी हां, India vs Australia 5वें टी20 पर काले बादल छा चुके हैं। बारिश के चलते मैच शुरू होने में तो देरी हो सकती है साथ ही मैच के दौरान भी कई बार बारिश मजा किरकिरा कर सकती है। आईए एक नजर ब्रिसबेन गाबा की वेदर रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं-

गाबा ब्रिसबेन वेदर रिपोर्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगा। गाबा ब्रिसबेन की वेदर रिपोर्ट पर नजर डालें तो Accuweather के अनुसार रात में बारिश होने की 79 प्रतिशत संभावनाएं हैं, वहीं 99 प्रतिशत चांसेस है कि बादल छाए रहेंगे। ऐसे में मैच में बारिश की खलल तय है।

दोपहर में 3 बेज तक बारिश की संभावनाएं 30 प्रतिशत से भी कम की है, मगर इसके बाद लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 6 बजे के बाद तो बारिश की संभावनाएं 50 प्रतिशत के पार दिखाई जा रही है, वहीं रात 9 से 10 के बीच दिन का सबसे खराब मौसम होने की उम्मीद है।

ब्रिस्बेन गाबा का प्रति घंटा मौसम शाम 4 बजे- 43 प्रतिशत बारिश की संभावना

शाम 5 बजे- 47 प्रतिशत बारिश की संभावना

शाम 6 बजे- 51 प्रतिशत बारिश की संभावना

रात 7 बजे- 49 प्रतिशत बारिश की संभावना

रात 8 बजे- 49 प्रतिशत बारिश की संभावना

रात 9 बजे- 56 प्रतिशत बारिश की संभावना

रात 10 बजे- 60 प्रतिशत बारिश की संभावना