IND vs AUS 3rd T20I Live Telecast: इस तरह फ्री में देखें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 मैच लाइव

संक्षेप: IND vs AUS 3rd T20I Live Telecast: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज होबार्ट में खेला जाना है। India vs Australia मैच भारतीय समय के अनुसार 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा।

Sun, 2 Nov 2025 07:52 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs AUS 3rd T20I Live Telecast - इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज के दो मैच खेले जा चुके हैं। आज यानी रविवार 2 नवंबर को सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट में खेला जाएगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला मैच बारिश में धुल गया था और दूसरे मैच में भारत को बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। भारतीय टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी, क्योंकि मैच हारने पर टीम इंडिया सीरीज नहीं जीत पाएगी। ऐसे में एक नजर IND vs AUS लाइव मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर भी एक डालते हैं-

India vs Australia 3rd T20I मैच कब और कहां खेला जाएगा?

IND vs AUS 3rd T20I आज यानी रविवार, 2 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा।

India vs Australia 3rd T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs AUS 3rd T20I मैच लोकल टाइम के अनुसार शाम को सवा सात बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6 बजकर 45 मिनट पर होगा। उस समय भारत में दोपहर के 1:45 बजे होंगे। टॉस के लिए दोनों कप्तान - सूर्यकुमार यादव और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी 1 बजकर 15 मिनट पर मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3rd T20I मैच को टीवी पर लाइव कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3rd T20I मैच का लाइव टेलिकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में देख पाएंगे। इसके अलावा इंडिया में आप डीडी स्पोर्ट्स पर इस मैच को फ्री में डीडी फ्री डिश पर देख सकते हैं।

India vs Australia 3rd T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

IND vs AUS 3rd T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको जियोहॉटस्टार पर लॉग इन करना होगा। अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं को हॉटस्टार की बेवसाइट पर जाना होगा। इसके अलावा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज और इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के क्रिकेट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड-

भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, वम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर

ऑस्ट्रेलियाई टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जम्पा।

