श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा अर्धशतक, रोहित शर्मा के साथ की शतकीय साझेदारी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने सधी हुई अर्धशतकीय पारी खेली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 17 रन के स्कोर पर कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली आउट हो चुके थे। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा के साथ शतकीय साझेदारी करके भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए।

श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी हुई। शर्मा 73 रन बनाकर आउट हुए। ये जोड़ी टूटने के बाद श्रेयस अय्यर भी ज्यादा नहीं चल पाए और स्कोर बोर्ड में 25 रन और जुड़े थे कि वह भी एडम जैम्पा की गेंद पर स्टार्क के हाथों कैच आउट हो गए।

श्रेयस अय्यर ने 77 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 79.22 रहा। अय्यर की ये ओडीआई में 23वीं फिफ्टी थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अय्यर ने अब तक वनडे में 14 मैच में 391 रन बनाए हैं। इनमें 1 शतक और एक अर्धशतक भी शामिल हैं।

अय्यर के ओडीआई करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 72 मैच की 67 पारियों में 47.81 के शानदार औसत से 2917 रन बनाए हैं। इनमें 5 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने 97 गेंदों में 73 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के जड़े। वह भारत की तरफ से टॉप स्कोरर रहे। रोहित और अय्यर के अलावा अक्षर पटेल ने भी 41 गेंद में 44 रन की शानदार पारी खेली।