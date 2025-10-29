Cricket Logo
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: कैनबरा की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज और किसे मिलेगा फायदा, जानें

संक्षेप: IND vs AUS 1st T20I Pitch Report- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाना है। India vs Australia टी20 मैच भारतीय समयानुसार 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा।

Wed, 29 Oct 2025 07:56 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी बुधवार, 29 अक्टूबर से होने जा रहा है। India vs Australia टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी 1 बजकर 15 मिनट पर मैदान पर उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज गंवाने के बाद भारत की नजरें टी20 सीरीज जीतने पर होगी। आगामी 2026 टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भी भारत के लिए यह सीरीज अहम होने वाली है। आईए एक नजर IND vs AUS पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

IND vs AUS पिच रिपोर्ट

बुधवार को कैनबरा में मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है और दिन में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन शाम को मौसम साफ रहने और पूरा मैच होने की उम्मीद है। मनुका ओवल टी20I और बीबीएल क्रिकेट में कम स्कोर वाला मैदान रहा है, जहां स्पिन की भूमिका अहम होती है और बाउंड्रीज भी बड़ी होती हैं। ऐसे में सूर्यकुमार यादव 2-3 स्पिनर्स के साथ उतर सकते हैं। T20I में यहां का औसतन स्कोर 144 का रहा है, ऐसे में फैंस को बल्लेबाजों की तरफ से धूमधड़ाका कम देखने को मिलेगा।

मनुका ओवल, कैनबरा रिकॉर्ड्स और आंकड़े

मैच- 5

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 2 (40.00%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 2 (40.00%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 1 (20.00%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 3 (60.00%)

नो रिजल्ट- 1 (20.00%)

हाईएस्ट स्कोर- 178/7

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 151/3

प्रति विकेट औसत रन- 26.41

प्रति ओवर औसत रन- 7.87

पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर- 144

IND vs AUS हेड टू हेड

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक T20I में 32 मैच खेले गए हैं जिसमें से 20 मैच जीतकर टीम इंडिया ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ 11 जीत मिली है। 2008 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर पर भारत के खिलाफ कोई टी20 सीरीज नहीं जीती है।

