IND vs AUS 1st T20I Live Telecast: बदल गया है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव मैच का समय, जानें फ्री में कैसे देखें

IND vs AUS 1st T20I Live Telecast- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी बुधवार, 29 अक्टूबर से होने जा रहा है। India vs Australia पहला टी20 कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर खेला जाएगा, मैच भारतीय समयानुसार 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी 1 बजकर 15 मिनट पर मैदान पर उतरेंगे। वनडे सीरीज 9 बजे शुरू होती थी, जिसे भारत 1-2 से हारा था। टीम इंडिया की नजरें अब मेजबानों को टी20 सीरीज में धूल चटाने पर होगी। आगामी 2026 टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी प्लेइंग XI मजबूत करना चाहेगा। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म पर भी हर किसी की नजरें रहेंगी। आईए एक नजर IND vs AUS लाइव मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर भी एक नजर डालते हैं-

India vs Australia 1st T20I मैच कब खेला जाएगा? IND vs AUS 1st T20I आज यानी बुधवार, 29 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 1st T20I कहां खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1st T20I कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर खेला जाएगा।

India vs Australia 1st T20I मैच कितने बजे शुरू होगा? IND vs AUS 1st T20I मैच भारतीय समयानुसार 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी 1 बजकर 15 मिनट पर मैदान पर उतरेंगे।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 1st T20I मैच को टीवी पर कैसे देखें लाइव? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1st T20I मैच का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में होगा।

India vs Australia 1st T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी? IND vs AUS 1st T20I मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का भारतीय फैंस लुत्फ जियोहॉटस्टार पर उठा सकते हैं।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 1st T20I मैच फ्री में कैसे देखें लाइव? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1st T20I मैच का लुत्फ आप DD Sports पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। बाकी मैच से जुड़ी तमाम जानकारियों और IND vs AUS लाइव स्कोर के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के क्रिकेट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड- भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर