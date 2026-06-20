यशस्वी जायसवाल का दमदार शतक, शिखर धवन भी रफ्तार के मामले में रह गए पीछे
यशस्वी जायसवाल ने चेन्नई में तीसरे वनडे में शतक बनाया। वह वनडे में सबसे कम पारियों में भारत के लिए दो शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शिखर धवन को पीछे छोड़ा।
भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में दमदार शतक लगाया। वह शुरुआती दो मैचों में ज्यादा रन नहीं बटोर सके थे लेकिन तीसरे मैच में रोहित शर्मा के शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। यशस्वी ने 86 गेंदों में नाबाद 110 रन बनाए। यशस्वी का वनडे में ये दूसरा शतक है, इसी के साथ वह सबसे कम पारियों में भारत के लिए दूसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शिखर धवन को पीछे छोड़ा। भारत ने शनिवार को चेन्नई में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर वनडे सीरीज 3-0 से जीती। यशस्वी के अलावा रोहित शर्मा ने 79 रन की दमदार पारी खेली।
शिखर धवन से आगे निकले यशस्वी जायसवाल
यशस्वी जायसवाल ने वनडे में अपनी छठवीं पारी में ही दूसरा शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही वह सबसे कम पारियों में भारत के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। शिखर धवन ने सात पारियों में वनडे में दूसरा शतक मारा था। वहीं केदार जाधव ने नौ पारियों में, जबकि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 17 पारियों में ये कारनामा किया था। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने 18 पारियों में दो शतक लगाए थे।
अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे कम गेंदों में शतक
अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे कम गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड इयोन मोर्गन के नाम है। उन्होंने 2019 में 57 गेंदों में 100 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 2023 में 63 गेंदों में ये कारनामा किया था। वहीं इस सीरीज के दौरान ईशान किशन ने 71 और शुभमन गिल ने 77 गेंदों में शतक बनाया था और इस लिस्ट में जगह बनाई थी। यशस्वी जायसवाल ने 83 गेंदों में शतक पूरा किया।
भारत ने अफगानिस्तान को 44.2 ओवर में 218 रन पर समेटने के बाद 28.4 ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की। चेज करते हुए भारत को पहले ओवर में ही 23 रन मिल गए थे जिसने टोन सेट करने का काम किया। रोहित ने 47 गेंदों में अपना 62वां अर्धशतक पूरा किया और फिर तेजी से रन बटोरने लगे। यशस्वी ने शुरुआत में ही आक्रमण किया और केवल 37 गेंदों में पचासा पूरा कर लिया था। रोहित तो अपने शतक के करीब नहीं जा पाए, लेकिन जायसवाल ने बिना कोई गलती करते हुए दूसरा वनडे शतक जड़ा। जायसवाल ने 86 गेंदों पर नाबाद 110 रन की पारी में 13 चौके और तीन छक्के लगाए। उन्होंने विजयी छक्का भी मारा। रोहित ने 69 गेंदों पर 79 रन में नौ चौके और तीन छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर दो छक्कों की मदद से 20 रन बनाकर नाबाद रहे।
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