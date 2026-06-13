IND vs AFG Toss 1st ODI- धर्मशाला में छाए काले बादल, बारिश की वजह से टॉस में देरी; BCCI ने जारी किया अपडेट

IND vs AFG Toss 1st ODI- इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहला वनडे धर्मशाला में खेला जाना है, मगर बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है। मौसम खराब होता जा रहा है। उम्मीद है कि 3 बजे तक काले बादल छट जाएंगे।

IND vs AFG Toss 1st ODI- इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वनडे सीरीज का आगाज आज यानी शनिवार, 13 जून से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में है। भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे का टॉस 1 बजे होना था, मगर धर्मशाला के खराब मौसम की वजह से टॉस में देरी हो रही है। धर्मशाला का मौजूदा मौसम इस समय काफी खराब है। बारिश हो रही है। टॉस का समय अभी तक निर्धारित नहीं है, टॉस होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह मैच कितने बजे शुरू होगा। बता दें, वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान का आमना सामना कुल 4 बार हुआ है, जिसमें टीम इंडिया 3 मैच जीती है और एक मैच टाई रहा था। अफगानिस्तान इस सीरीज में भारत के खिलाफ पहली जीत तलाशेगी।

धर्मशाला का मौसम और खराब होता जा रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार मैदान पर बादल छा गए हैं और कवर्स बिछाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि 3 बजे तक मौसम साफ हो जाए।

बीसीसीआई ने 1 बजे से पहले ही अपडेट दे दिया है कि धर्मशाला में हो रही बारिश की वजह से टॉस में देरी होगी। आगे की जानकारी का इंतजार है।

क्रिकबज के ताजा अपडेट के अनुसार, लाइव विजुअल्स में दिख रहा है कि अभी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही हैं, लेकिन कुछ सुपरसॉपर भी घूम रहे हैं। उम्मीद है कि बारिश जल्दी थम जाएगी और हम पूरा मैच देख पाएंगे।

IND vs AFG पिच रिपोर्ट मैच से पहले काफी बारिश हुई है, और मैच के दिन और बारिश होने का अनुमान है। इससे तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, खासकर नई गेंद से, और टॉस का फैसला मजेदार हो जाएगा। वैसे तो व्हाइट-बॉल क्रिकेट में आमतौर पर चेज करना ही बेहतर ऑप्शन रहा है, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के दौरान यहां खेले गए पांच ODI मैचों में से तीन मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे।

IND vs AFG संभावित XI इंडिया संभावित XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, ईशान किशन/यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़/प्रिंस यादव

अफगानिस्तान संभावित XI: रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम ज़दरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), इकराम अलीखिल (विकेट कीपर), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, बिलाल समी/मोहम्मद सलीम

इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान स्क्वॉड इंडिया स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (c), यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (w), वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव