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शुभमन गिल की वजह से जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकी टीम इंडिया, अफगानिस्तान के खिलाफ 564 रनों पर घोषित की पारी

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IND vs AFG Test Highlights- शुभमन गिल और केएल राहुल के शतक के दम पर भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट की पहली पारी 564 रनों पर घोषित कर दी है। भारत हालांकि जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गया है।

शुभमन गिल की वजह से जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकी टीम इंडिया, अफगानिस्तान के खिलाफ 564 रनों पर घोषित की पारी

IND vs AFG Test Highlights- इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मुल्लांपुर में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 564 रनों पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी है। टीम इंडिया के लिए केएल राहुल और शुभमन गिल ने शतक जड़े। वहीं साई सुदर्शन, ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे। अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद सलीम सैफी ने पंजा खोला। वह अफगानिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज रहे। शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर की फिफ्टी पूरी होने के बाद पारी घोषित कर दी जिस वजह से भारत जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया।

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अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में सबसे बड़ी पारी

भारत की 564 रनों की यह पारी अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। भारत जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र 22 रनों से चूक गया। जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर 586 रनों का 204 में बनाया था। अगर गिल लंच ब्रेक तक इंतजार कर लेते तो यह रिकॉर्ड भारत के नाम हो जाता।

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भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ यह 564 रन 127 ओवर में 4.44 के नेट रन रेट के साथ बनाए है। यह भारत का एक पारी में 500 से अधिक टोटल के दौरान दूसरा सबसे बेहतरीन रनरेट है। टीम इंडिया ने इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट में 4.50 की औसत के साथ 600 रन बनाए थे।

टेस्ट की एक पारी में 500+ के टोटल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन-रेट

4.50 (600-ऑल-आउट) बनाम SL, गाले, 2017

4.44 (564/8d) बनाम AFG, मुल्लांपुर, 2026*

4.44 (726/9d) बनाम SL, ब्रेबोर्न, 2009

4.43 (574/8d) बनाम SL, मोहाली. 2022

4.33 (649/6d) बनाम WI, राजकोट, 2018

शुभमन गिल और केएल राहुल की शतकीय पारी

केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 100 रनों की शानदार पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 12वां शतक है। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने हाथ खोले। गिल ने पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। गिल दूसरे दिन 126 के निजी स्कोर पर आउट हुए। वहीं साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने शानदार अर्धशतक जड़े, मगर दोनों शतक से चूक गए और 81-81 के निजी स्कोर पर आउट हुए। वहीं वॉशिंगटन सुंदर 52 रन बनाकर नाबाद लौटे।

अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद सलीम सैफी ने शानदार गेंदबाजी की और 6 विकेट लिए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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