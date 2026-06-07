Ind vs AFG Test Day 2 LIVE: विशाल स्कोर पर होंगी भारत की नजरें, अफगानिस्तान पहले से बैकफुट पर
Ind vs AFG Test Day 2 LIVE Score: इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है, जहां पहली बार टेस्ट क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। आज यानी रविवार को मैच का दूसरा दिन है। भारत 368/3 से आगे खेलेगा।
Ind vs AFG Test Day 2 LIVE Score: इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला जा रहा है, जहां पहली बार टेस्ट क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। आज यानी रविवार 7 जून को मैच का दूसरा दिन है। भारत 368/3 से आगे खेलेगा। शुभमन गिल शतक और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर नाबाद हैं। केएल राहुल शतक जड़कर आउट हो चुके हैं। 81 रन साई सुदर्शन ने बनाए थे, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बनाए थे। पहले दिन 85 ओवर का खेल हुआ था। अफगानिस्तान की टीम आज स्पिन से अटैक करेगी और ओवर रेट को सुधारेगी। भारतीय टीम विशाल स्कोर बनाना चाहेगा, ताकि अफगानिस्तान पर अतिरिक्त दबाव बनाया जाए और फिर लगातार दो बार उन्हें आउट करके पारी के अंतर से हराया जाए।
Ind vs AFG Test Day 2 LIVE Score: पहले दिन लगे 2 शतक और 2 अर्धशतक
अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। दो बल्लेबाजों ने शतक जड़ा और दो ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा। केएल राहुल और शुभमन गिल के बल्ले से शतक आया, जबकि साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने अर्धशतक जड़ा।
Ind vs AFG Test Day 2 LIVE Score: भारत मजबूत स्थिति में
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है, जहां पहली बार टेस्ट क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। आज यानी रविवार को मैच का दूसरा दिन है। भारत 368/3 से आगे खेलेगा।