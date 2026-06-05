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प्रिंस VS किंग: 40 टेस्ट मैचों के बाद किसका प्रदर्शन बेहतर? किसी भी एरिया में कोहली से पीछे नहीं हैं शुभमन गिल

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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अक्सर शुभमन गिल की तुलना विराट कोहली से होती रहती है। ऐसे में अफगानिस्तान टेस्ट मैच से पहले आइए जानते हैं कि 40 टेस्ट मैचों के बाद विराट कोहली और शुभनन गिल का प्रदर्शन आखिरकार कैसा था।

प्रिंस VS किंग: 40 टेस्ट मैचों के बाद किसका प्रदर्शन बेहतर? किसी भी एरिया में कोहली से पीछे नहीं हैं शुभमन गिल

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून शनिवार से खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर, न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम अपनी पूरे स्टेंथ के साथ मैदान पर उतरेगी, वहीं अफगानिस्तान स्पिन की जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाने का प्रयास करेगी।

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अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच में भारतीय प्रशंसकों और क्रिकेट पंडितों की निगाहें शुभमन गिल के प्रदर्शन पर होंगी। मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान गिल ने अब तक 40 टेस्ट मैच खेल लिए हैं और उनके आंकड़े बेहद शानदार हैं। अक्सर शुभमन गिल की तुलना विराट कोहली से होती रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 40 टेस्ट मैचों के बाद विराट कोहली और शुभनन गिल का प्रदर्शन आखिरकार कैसा था।

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40 टेस्ट मैचों के बाद गिल और कोहली के आंकड़े

विराट कोहली ने 40 टेस्ट मैचों के बाद 70 पारियों में 43.36 की औसत और 52.71 की स्ट्राइक रेट के साथ कल 2862 रन बनाए थे। इस दौरान किंग कोहली के बल्ले से 11 अर्धशतक और 11 शतक निकले थे। विराट कोहली ने तब तक कोई भी दोहरा शतक नहीं लगाया था। वहीं, शुभमन गिल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। शुभमन गिल ने अब तक 40 टेस्ट मैचों की 73 पारियों में बल्लेबाजी की है जिसमें 42.43 की औसत और 61.50 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2843 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने आठ अर्धशतक और 10 शतक लगाए हैं। शुभमन गिल के बल्ले से एक दोहरा शतक भी निकला है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ साल 2025 में लगाया था। शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 269 रन बनाया है, जबकि विराट कोहली ने 40 टेस्ट मैचों के बाद 169 रन का ही सर्वोच्च स्कोर बनाया था।

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विराट कोहली से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं गिल

आंकड़ों पर नजर डालने से साफ पता चलता है कि शुभमन गिल ने विराट कोहली से तीन परियां अधिक खेली हैं, लेकिन फिर भी वह उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हर क्षेत्र में बराबरी करते नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल विराट कोहली के ही बैटिंग पोजिशन यानी चौथे नंबर पर ही बल्लेबाजी करते आए नजर आएंगे और उनका आईपीएल प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा था। ऐसे में वह शानदार लय में हैं और अफगानिस्तान सीरीज में क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वे और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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