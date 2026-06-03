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VIDEO: एकजुट हो गए टीम इंडिया के खिलाड़ी, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। हेड कोच गौतम गंभीर की निगरानी में भारतीय खिलाड़ियों ने रेड बॉल से अभ्यास किया।

VIDEO: एकजुट हो गए टीम इंडिया के खिलाड़ी, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर में टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय टेस्ट टीम के ज्यादातर खिलाड़ी हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल में अपनी-अपनी टीमों के लिए खेल रहे हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस ने फाइनल तक का सफर तय किया है और उन्होंने हाल ही में बैक टू बैक गेम खेले हैं, जिसके कुछ दिन बाद वह टेस्ट टीम का नेतृत्व करने के लिए उतरेंगे।

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में शनिवार से खेला जाएगा। टीम इंडिया एक्स पर ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल अन्य खिलाड़ियों के साथ अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान हेड कोच गौतम गंभीर भी टीम के साथ मौजूद रहे। इस टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज भी अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जोकि 14 जून से शुरू होगी। अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ 2018 में बेंगलुरु में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। यह टेस्ट मैच 2018 के बाद से भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली रेड-बॉल भिड़ंत होगी, जब अफगानिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में पर्दापण किया था।

शुभमन टेस्ट और वनडे में टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल टेस्ट में उनके उपकप्तान होंगे। ऋषभ पंत को इस पद से हटा दिया है. जबकि श्रेयस अय्यर 50 ओवर के फॉर्मेट के उपकप्तान है।

साईराज बहुतुले बने भारत के स्पिन गेंदबाजी कोच

पूर्व भारतीय लेग स्पिनर साईराज बहुतुले को मंगलवार को पुरुष राष्ट्रीय टीम का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। भारतीय टीम के साथ उनका पहला दौरा छह जून से मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट होगा। वह टेस्ट मैच के दौरान मानव सुथार और हर्ष दुबे जैसे नए खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे।

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जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी डार को अफगानिस्तान के खिलाफ छह जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारत के नेट अभ्यास सत्र के लिए चुने गए छह गेंदबाजों में शामिल किया गया है। नबी को इस मैच के लिए टेस्ट टीम में नहीं चुने जाने पर चयन समिति को आलोचना का सामना करना पड़ा था। नबी के अलावा आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले उत्तर प्रदेश के लेग स्पिनर जीशान अंसारी को भी नेट अभ्यास के लिए बुलाया गया है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम में कलाई के स्पिनर होने की संभावना है।

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, हर्ष दुबे और गुरनूर बराड़। (एएनआई)

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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