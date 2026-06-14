IND vs AFG : शुभमन गिल का शतक हो जाता पूरा अगर केएल राहुल ना करते ये हरकत, 22वें ओवर में तोड़ा दिल

केएल राहुल की वजह से भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपना शतक पूरा नहीं कर पाएं। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में गिल ने 84 रनों की नाबाद पारी खेली, वह अपने 9वें वनडे शतक से 16 रन दूर रह गए।

शुभमन गिल की 84 रनों की नाबाद पारी के दम पर भारत ने अफगानिस्तान को धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में 7 विकेट से धूल चटाई। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के पास इस मैच में शतक जड़ने का शानदार मौका था, मगर केएल राहुल ने 21वें ओवर में उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के शतक के दम पर भारत के सामने 102 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा टीम इंडिया ने 13 गेंदें शेष रहते आसानी से कर लिया। कप्तान शुभमन गिल के साथ केएल राहुल नाबाद रहे, उन्होंने 19 गेंदों पर 4 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 39 रनों की पारी खेली।

195 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारत का स्कोर 21 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 162 रन था। आखिरी 24 गेंदों पर मात्र 33 रनों की दरकार थी। केएल राहुल 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं शुभमन गिल 64 गेंदों पर 79 रन बनाकर क्रीज पर थे। गिल को अपने 9वें वनडे शतक के लिए 21 रनों की दरकार थी। हर किसी को लग रहा था कि गिल सेंचुरी जड़ सकते हैं, मगर केएल राहुल ने अगले ही ओवर में उनका दिल तोड़ दिया।

22वें ओवर में केएल राहुल ने तोड़ा शुभमन गिल का दिल जिया उर रहमान के 22वें ओवर का आगाज केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्के के साथ किया। इसके बाद उन्होंने अगली दो गेंदों पर बैक टू बैक दो चौके लगाए। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और दनदनाता छक्का जड़ ओवर से 20 रन बटौरे। शुभमन गिल को इस ओवर में एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला।

केएल राहुल 10 गेंदों पर 11 रन के स्कोर से सीधा 16 गेंदों पर 31 तक पहुंच गए। वहीं गिल 64 गेंदों पर 79 के स्कोर पर ही अटके रहें। केएल राहुल के इस ताबड़तोड़ शो के बाद भारत के पास जीतने के लिए इतने रन ही नहीं बचे थे कि शुभमन गिल अपना शतक पूरा कर पाए।

23वें ओवर तक कुछ उम्मीद नहीं थी बाकी अजमतुल्लाह उमरजई के 23वें ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और अगली गेंद पर एक रन लिया। केएल राहुल ने ओवर की तीसरी और पांचवीं गेंद पर दो और चौके लगाकर मैच खत्म किया और भारत को जीत दिलाई।

केएल राहुल अगर 22वें ओवर में शुभमन गिल को स्ट्राइक देते तो शायद भारतीय कप्तान अपने 9वें वनडे शतक की ओर जाने की कोशिश करते, मगर केएल राहुल ने इस ओवर में 20 रन बनाकर उनका दिल तोड़ दिया।