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IND vs AFG : शुभमन गिल का शतक हो जाता पूरा अगर केएल राहुल ना करते ये हरकत, 22वें ओवर में तोड़ा दिल

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केएल राहुल की वजह से भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपना शतक पूरा नहीं कर पाएं। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में गिल ने 84 रनों की नाबाद पारी खेली, वह अपने 9वें वनडे शतक से 16 रन दूर रह गए।

IND vs AFG : शुभमन गिल का शतक हो जाता पूरा अगर केएल राहुल ना करते ये हरकत, 22वें ओवर में तोड़ा दिल

शुभमन गिल की 84 रनों की नाबाद पारी के दम पर भारत ने अफगानिस्तान को धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में 7 विकेट से धूल चटाई। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के पास इस मैच में शतक जड़ने का शानदार मौका था, मगर केएल राहुल ने 21वें ओवर में उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के शतक के दम पर भारत के सामने 102 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा टीम इंडिया ने 13 गेंदें शेष रहते आसानी से कर लिया। कप्तान शुभमन गिल के साथ केएल राहुल नाबाद रहे, उन्होंने 19 गेंदों पर 4 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 39 रनों की पारी खेली।

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195 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारत का स्कोर 21 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 162 रन था। आखिरी 24 गेंदों पर मात्र 33 रनों की दरकार थी। केएल राहुल 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं शुभमन गिल 64 गेंदों पर 79 रन बनाकर क्रीज पर थे। गिल को अपने 9वें वनडे शतक के लिए 21 रनों की दरकार थी। हर किसी को लग रहा था कि गिल सेंचुरी जड़ सकते हैं, मगर केएल राहुल ने अगले ही ओवर में उनका दिल तोड़ दिया।

22वें ओवर में केएल राहुल ने तोड़ा शुभमन गिल का दिल

जिया उर रहमान के 22वें ओवर का आगाज केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्के के साथ किया। इसके बाद उन्होंने अगली दो गेंदों पर बैक टू बैक दो चौके लगाए। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और दनदनाता छक्का जड़ ओवर से 20 रन बटौरे। शुभमन गिल को इस ओवर में एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला।

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केएल राहुल 10 गेंदों पर 11 रन के स्कोर से सीधा 16 गेंदों पर 31 तक पहुंच गए। वहीं गिल 64 गेंदों पर 79 के स्कोर पर ही अटके रहें। केएल राहुल के इस ताबड़तोड़ शो के बाद भारत के पास जीतने के लिए इतने रन ही नहीं बचे थे कि शुभमन गिल अपना शतक पूरा कर पाए।

23वें ओवर तक कुछ उम्मीद नहीं थी बाकी

अजमतुल्लाह उमरजई के 23वें ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और अगली गेंद पर एक रन लिया। केएल राहुल ने ओवर की तीसरी और पांचवीं गेंद पर दो और चौके लगाकर मैच खत्म किया और भारत को जीत दिलाई।

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केएल राहुल अगर 22वें ओवर में शुभमन गिल को स्ट्राइक देते तो शायद भारतीय कप्तान अपने 9वें वनडे शतक की ओर जाने की कोशिश करते, मगर केएल राहुल ने इस ओवर में 20 रन बनाकर उनका दिल तोड़ दिया।

हालांकि शुभमन गिल को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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