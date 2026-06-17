शुभमन गिल ने शतक जड़कर गौतम गंभीर को पछाड़ा, धाकड़ क्लब में की वीरेंद्र सहवाग की बराबरी
Shubman Gill Century Record: कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली। वह एक खास लिस्ट में गौतम गंभीर से निकल गए हैं।
कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे वनडे में कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 110 गेंदों में 154 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 22 चौके और दो छक्के निकले। गिल ने 77 गेंदों में सेंचुरी पूरा किया। यह उनका बतौर कप्तान वनडे में पहला शतक है। उन्होंने वनडे में नौवां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 21वां शतक शतक लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने टेस्ट में 11 और टी20 इंटरनेशनल में एक शतक जमाया है। वह भारत की ओर से 140 मैच खेल चुके हैं।
गिल ने गौतम गंभीर को पछाड़ा
गिल सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में 12वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पूर्व ओपनर और भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को पछाड़ा है। गंभीर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 242 मैच खेले और 20 शतक ठोके। उन्होंने वनडे में 11 और टेस्ट में 9 सेंचुरी लगाई। सर्वाधिक शतक का भारतीय और ओवरऑल रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। वह 100 इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। उनके बाद विराट कोहली कोहली (85) हैं। कोहली अनफिट होने की वजह से अफगानिस्तान वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे।
धाकड़ क्लब में सहवाग की बराबरी
26 वर्षीय गिल ने दूसरी बार 50 ओवर फॉर्मेट में 150 प्लस की पारी खेली है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 150 प्लस पारी खेलने वाली धाकड़ क्लब में वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली और गौतम गंभीर की बरारी कर ली है। इन तीनों ने भी दो-दो बार 150 प्लस पारियां खेलीं। फेहरिस्त में टॉप पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं। उन्होंने यह कमाल आठ बार किया है। उनके बाद सचिन तेंदुलकर (पांच बार) और विराट कोहली (पांच बार) हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय
100 - सचिन तेंदुलकर
85 - विराट कोहली
50 - रोहित शर्मा
48 - राहुल द्रविड़
38 - सौरव गांगुली
38 - वीरेंद्र सहवाग
35 - सुनील गावस्कर
29 - मोहम्मद अजहरुद्दीन
24 - शिखर धवन
23 - वीवीएस लक्ष्मण
22 - केएल राहुल
21 - शुभमन गिल
20 - गौतम गंभीर
26 साल की उम्र में भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी (पारियां)
25 - सचिन तेंदुलकर (239)
23 - विराट कोहली (158)
10 - युवराज सिंह (201)
09 - शुभमन गिल (63)
ODI में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 150+ रन
8 - रोहित शर्मा
5 - विराट कोहली
5 - सचिन तेंदुलकर
2 - शुभमन गिल
2 - गौतम गंभीर
2 - वीरेंद्र सहवाग
2 - सौरव गांगुली
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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