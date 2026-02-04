U19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कभी ऐसी भद्द नहीं पिटी, अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में रचा इतिहास
IND vs AFG Semifinal: अफगानिस्तान टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के खिलाफ 300 प्लस रन बनाने वाले पहली टीम बन गई है। अफगनिस्तान ने सेमीफाइनल मुकाबले में इतिहास रचा।
अफगानिस्तान ने बुधवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ जो कारनामा अंजाम दिया, वो किसी के गुमान में नहीं था। अफगानिस्तान ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित दूसरे सेमीफाइनल में चार विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाकर इतिहास रच डाला। भारतीय टीम की कभी ऐसी भद्द नहीं पिटी। अफगानिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 300 प्लस रन बनाने वाले पहली टीम गई है। टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ इससे पहले सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था। वेस्टइंडीज ने 2014 में शारजाह में 8 विकेट पर 294 रन जोड़े थे। अफगानिस्तान ने U19 वर्ल्ड कप नॉकआउट में दूसरी बार 300 प्लस का कमाल किया है।
फैसल शिनोजादा और उजैरुल्लाह नियाजई के शानदार शतकों की बदौलत अफगानिस्तान ने विशाल स्कोर खड़ा किया। शिनोजादा 93 गेंद में 110 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे जबकि नियाजई ने 86 गेंद में नाबाद 101 रन की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट झटकने में संघर्ष करते दिखे। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उस्मान सादत और खालिद अहमदजई की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए 53 रन जोड़े। तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने 13वें ओवर में पहला विकेट लिया। देवेंद्रन की लेंथ गेंद अहमदजई के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू के हाथों में चली गई। उन्होंने 39 गेंद में 31 रन बनाए।
इसके बाद, शिनोजादा ने सादत के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े जिससे अफगानिस्तान बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। हालांकि स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर कनिष्क चौहान ने 25वें ओवर की शुरुआत में भारत के लिए दूसरा विकेट लिया। उनकी गेंद पर सादत लांग-ऑफ पर कैच आउट हुए। सादत ने 70 गेंद खेलकर 39 रन बनाए। सदात के आउट होने के बाद शिनोजादा को नियाजई के रूप में अच्छा जोड़ीदार मिला और दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 130 गेंद में 148 रन की बड़ी साझेदारी निभाई। शिनोजादा ने अपनी पारी के दौरा 15 चौके लगाए जबकि नियाजई ने 12 बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और दो छक्के लगाए। बता दें कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ सिर्फ पांच खिलाड़ियों ने शतक जमाया है।
U19 वर्ल्ड कप नॉकआउट में 300+ स्कोर
349/6 - भारत बनाम नामीबिया, फतुल्लाह, 2016 क्वार्टफाइल
340/5 - ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड, चटगांव, 2004 (प्लेट क्वार्टफाइल)
310/4 - अफगानिस्तान vs भारत, हरारे, 2026 सेमीफाइनल
309/6 - अफगानिस्तान vs न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2018 क्वार्टफाइल
U19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शतक जड़ने वाले प्लेयर
118 - मैल्कम लेक (जिम्बाब्वे), टाउन्सविले, 2012
112 - टैगेनारिन चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज), शारजाह, 2014
110 - फैसल शिनोजादा (अफगानिस्तान), हरारे, 2026
101* - उजैरुल्लाह नियाजई (अफगानिस्तान), हरारे, 2026
100 - बेन स्टोक्स (इंग्लैंड), लिंकन, 2010
