भारत को लग सकता है डबल झटका, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा भी वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर
सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं। विराट कोहली पहले ही चोट के कारण सीरीज नहीं खेलेंगे।
आईपीएल के रोमांचक सीजन के खत्म होने के बाद अब भारतीय खिलाड़ी नीली जर्सी में खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगामी वनडे विश्व कप 2027 को देखते हुए चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट का फोकस अब भारतीय वनडे टीम पर है। ऐसे में सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सबकी नजरें टिकी हैं। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले फैंस को बड़ा झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं, वहीं रोहित शर्मा के खेलने पर भी संशय है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 13 जून से खेले जाएगी।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा पूरी तरह फिट नहीं हैं और इस वजह से आगामी सीरीज में उनकी उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सलामी बल्लेबाज पूरे वनडे सीरीज से बाहर हो सकता है। आईपीएल के दौरान उनके हैमस्ट्रिंग में भी खिंचाव आ गया था और उन्हें कुछ मैच से बाहर रहना पड़ा था। अनुभवी बैटर को अफगानिस्तान के खिलाफ फिटनेस के आधार पर ही टीम में शामिल किया गया है।
फीका रहा आईपीएल 2026
रोहित शर्मा का आईपीएल में इस सीजन प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 में 9 मैचों में 283 रन बनाए। उनका औसत 35.37 का रहा। उन्होंने दो अर्धशतक बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 84 रहा।
भारत के स्टार क्रिकेटर ने 2024 में टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था और फिर पिछले साल टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया थी। 39 वर्षीय भारत के लिए अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं। कोहली और रोहित दोनों ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद से ही उनके वनडे करियर को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगला वनडे विश्व कप अगले साल अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में होगा। कोहली और रोहित को उनकी फॉर्म और फिटनेस के आधार पर ही विश्व कप की टीम में जगह मिलेगी।
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे धर्मशाला में होगा. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में और तीसरा वनडे 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। भारत इसके बाद अपना अगला वनडे इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई को खेलेगा। तब भारतीय टीम तीन वनडे मैच की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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