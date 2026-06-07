ऋषभ पंत को 50 टेस्ट में 8वीं बार झेलना पड़ा 'गम', अफगानिस्तान के खिलाफ भी हुआ ऐसा
IND vs AFG Test: ऋषभ पंत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि, पंत शतक से चूक गए। भारतीय विकेटकेपर को हशमतउल्लाह शाहिदी ने पवेलियन की राह दिखाई।
क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज 80 या 90 रन का आंकड़ा छू लेता है तो उसकी नजर शतक जड़ने पर होती है। हालांकि, हर बार शतक जड़ने की कोशिश सफल रहे, यह जरूरी नहीं। शतक से चूकने पर खिलाड़ी जो 'गम' झेलता है, उसका अंदाजा अन्य लोग शायद ही लगा पाएं। भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को एक बार फिर इस 'गम' का सामना करना पड़ा है। वह रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन 81 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 121 गेंदों की पारी में छह चौके लगाने के अलावा तीन सिक्स उड़ाए। पंत को हशमतउल्लाह शाहिदी ने आउट किया। वह कदमों का इस्तेमाल करने के बाद बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन लांग ऑफ पर अजमतुल्लाह उमरजई के हाथों लपके गए।
पंत को 8वीं बार झेलना पड़ा 'गम'
पंत फिलहाल 50वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वह अपने टेस्ट करियर में अब तक आठ बार 80 या 90 रनों का आंकड़ा छूने के बाद आउट हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि पंत सात मर्तबा नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए। उन्होंने साल 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने सबसे लंबे फॉर्मेट में आठ शतक और 18 अर्धशतक जमाए हैं। 28 वर्षीय पंत टेस्ट में 100 सिक्स कंप्लीट करने की दहलीज पर हैं। वह 87 पारियों में 97 छक्के लगा चुके हैं। पंत अगर आने वाले समय में ऐसा करने में कामयाब रहे तो सबसे तेज 100 सिक्स लगाने वाले प्लेयर बन जाएंगे। अभी यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट के नाम दर्ज है। गिलक्रिस्ट ने 137 पारियों में छक्कों का सतक पूरा किया था।
पहले सेशन में भारत ने गंवाए तीन विकेट
मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन लंच तक छह विकेट पर 475 रन बनाए। लंच के समय वॉशिंगटन सुंदर 14 और अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मानव सुथार 9 रन बनाकर नाबाद थे। भारत ने आज पहले सेशन में तीन विकेट गंवाए। ऋषभ पंत के अलावा कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल पवेलियन लौटे। गिल ने 177 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 126 रनों की पारी खेली। जुरेल ने 20 गेंदों में 19 रनों का योगदान दिया। मैच के पहले दिन केएल राहुल (100) ने शतक ठोका जबकि साई सुदर्शन ने 81 रन जुटाए थे। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने अब तक 109 रन देकर चार विकेट हासिल किए हैं।
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