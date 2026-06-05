100 छक्के लगाने से ऋषभ पंत 6 शॉट दूर, वीरेंद्र सहवाग-रोहित शर्मा रह जाएंगे काफी पीछे
ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने से सिर्फ 6 छक्के दूर हैं। वह अगर अफगानिस्तान के खिलाफ 6 बड़े शॉट लगाते हैं तो वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत के पास अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है। विकेटकीपर ने भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं और उनके पास 100 छक्के तक पहुंचने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बनने का सुनहरा मौका है। आईपीएल में निराशाजनक प्रदर्शन को भुलाकर पंत आगामी टेस्ट में नई शुरुआत करने उतरेंगे। उनका फॉर्म खेल के सबसे बड़े प्रारूप में सवालों के घेरे में था, जिसके बाद उन्हें उपकप्तानी के पद से भी हटा दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच शनिवार से होने जा रहा है।
भारत के टेस्ट में सर्वाधिक छक्के
भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम है। उन्होंने भारत के लिए 49 टेस्ट मैच में 94 छक्के लगाए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ने टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को इस लिस्ट में पीछे छोड़ा था, जिन्होंने 104 मैचों में 90 छक्के मारे थे। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 67 मैचों में 88 छक्के जड़े हैं। वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 89 मैचों में 80 छक्के जड़े हैं। इसके अलावा दिग्गज एमएस धोनी भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। धोनी ने 90 मैच खेलते हुए 78 छक्के ठोके थे। सचिन तेंदुलकर ने 200 मैचों में भारत के लिए 69 छक्के लगाए हैं।
ऋषभ पंत ने भारत के लिए अब तक 49 टेस्ट मैच खेले हैं और वह शनिवार को 50 टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। पंत ने 49 टेस्ट मैच में 3476 रन बनाए हैं। उनका औसत 42.91 का है। विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट फॉर्मेट में आठ शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में ऋषभ पंत नए रूप में दिख सकते हैं और थोड़ा संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने उनसे मैच के हिसाब से खेलने के लिए कहा है।
आईपीएल 2026 में पंत का प्रदर्शन
ऋषभ पंत के आईपीएल का 19वां सीजन बेहद खराब रहा। पिछले सीजन की तरह इस बार भी टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और 10 टीमों के टूर्नामेंट में अंतिम पायदान पर रही। ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। सीजन खत्म होने के बाद उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया था।
भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के
ऋषभ पंत - 94
वीरेंद्र सहवाग-90
रोहित शर्मा-88
रविंद्र जडेजा-80
एम एस धोनी-78
सचिन तेंदुलकर-69
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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