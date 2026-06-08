रहमत शाह ने अफगानिस्तान के लिए रचा इतिहास, भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी बने
रहमत शाह ने भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में अर्धशतक जड़ कमाल कर दिया है। वह भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में फिफ्टी लगाने वाले पहले अफगानी बन गए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मात्र दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। पहला टेस्ट 2018 में खेला गया था।
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच मुल्लांपुर में जारी है। इस मुकाबले में अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमत शाह ने अर्धशतक जड़ इतिहास रच दिया है। वह टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान के लिए पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिसने भारत के खिलाफ फिफ्टी लगाई हो। बता दें, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच मात्र दूसरा टेस्ट है। 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था और यहां से ही अफगानिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सफर शुरू किया था। अफगानिस्तान अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 12 मैच खेल चुकी है, जिसमें उन्हें सिर्फ तीन ही जीत नसीब हुई है।
मुल्लांपुर टेस्ट में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 564 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी थी। अफगानिस्तान की टीम गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में भी लड़खाड़ रही है। एक छोर को जरूर रहमत शाह संभाले हुए हैं, मगर दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा है। खबर लिखे जाने तक अफगानिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 142 रन है। रहमत शाह 132 गेंदों पर 60 रन बनाकर खेल रहे हैं। वह अभी तक 9 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगा चुके हैं।
रहमत शाह ने पूरे किए 1000 टेस्ट रन
अपनी इस पारी के दम पर रहमत शाह ने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। वह अफगानिस्तान के लिए 1000 टेस्ट रन का आंकड़ा छूने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अभी तक 12 टेस्ट मैच खेले हैं।
क्या अफगानिस्तान बचा पाएगी फॉलोऑन?
अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में फॉलोऑन बचाने के लिए कम से कम 365 रन बोर्ड पर लगाने होंगे। जिस तरह उनकी बल्लेबाजी चल रही है, उसे देखते हुए अफगानिस्तान के लिए यह काम काफी मुश्किल नजर आ रहा है। अफगानिस्तान को फॉलोऑन बचाने के लिए अभी भी 227 रन और बनाने होंगे। अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह कब तक क्रीज पर टिके रहेंगे ये देखने वाली बात होगी।
वहीं टीम इंडिया की नजरें अफगानिस्तान के चार विकेट जल्द से जल्द गिराकर उन्हें फॉलोऑन देने पर होगी। भारत चाहेगा कि तीसरे ही दिन इस मैच को खत्म कर दिया जाए, ताकि वनडे सीरीज से पहले उन्हें आराम करने का अतिरिक्त समय मिल सकते। आईपीएल के तुरंत बाद भारत के इंटरनेशनल मैच शुरू हो गए हैं।
अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 13 जून से है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें