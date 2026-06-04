IND vs AFG: अश्विन को इस खिलाड़ी के टेस्ट डेब्यू का इंतजार, 69 विकेट लेकर रच चुका है इतिहास

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट 6 जून से खेला जाना है। इस मैच में आर अश्विन बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे को डेब्यू करता देखना चाहते हैं। दुबे ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से हर किसी को प्रभावित किया है।

इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाना है। बीसीसीआई इस टेस्ट मैच के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर चुका है। अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा मजबूत टीम नहीं है जिस वजह से जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऐसे में कुछ नए खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। मैच भारतीय सरजमीं पर है तो दो-तीन स्पिनर शुभमन गिल खिला सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व स्टार स्पिनर और मौजूदा एक्सपर्ट आर अश्विन हर्ष दुबे को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

भारत के दिग्ग्ज स्पिनर रविंचंद्रन अश्विन को उम्मीद है कि बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार से मुल्लांपुर में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से खेल के इस बड़े प्रारूप में डेब्यू करेंगे क्योंकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। दुबे और मानव सुथार के बीच भारतीय टीम में एक जगह के लिए मुकाबला है जबकि कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर जैसे अनुभवी स्पिनरों को अंतिम एकादश में जगह मिलने की उम्मीद है।

अश्विन ने जियोस्टार से कहा, ''मेरी नज़रें हर्ष दुबे पर टिकी हुई हैं और मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि उन्हें मौका मिलता है या नहीं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि टीम मानव सुथार को चुनती है या हर्ष दुबे को। लेकिन दुबे ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और इसलिए मेरी उनमें विशेष दिलचस्पी है।''

हर्ष दुबे के नाम रणजी ट्रॉफी में एक कमाल का रिकॉर्ड है। 69 विकेटों के साथ वह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। गेंद के साथ वह बल्ले से भी धूम मचा सकते हैं।

उन्होंने कहा, ''दुबे ने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और इसलिए उनका पलड़ा भारी नजर आता है। मैं वास्तव में दुबे को पदार्पण करते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं।''

पूर्व भारतीय स्पिनर ने कप्तान शुभमन गिल से भी उम्मीद जताई है कि वे घरेलू मैदान पर भी विदेशों में किए गए अपने बल्लेबाजी प्रदर्शन को दोहराएंगे।

उन्होंने कहा, ''गिल ने इंग्लैंड के दौरे में एक कप्तान और बल्लेबाज के रूप अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने वहां मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाए और दबाव को अच्छी तरह से झेला। मुझे उम्मीद है कि वह घरेलू सीरीज में भी कप्तान और बल्लेबाज के रूप में अपनी विशेष छाप छोड़ेंगे।''

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेट-कीपर), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेट-कीपर)