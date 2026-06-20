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चेन्नई की गर्मी में प्रसिद्ध कृष्णा ने बरपाया कहर, चार अफगानी बल्लेबाजों का किया शिकार

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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प्रसिद्ध कृष्णा ने शनिवार को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने शुरुआती पांच ओवर में चार विकेट लेकर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।

चेन्नई की गर्मी में प्रसिद्ध कृष्णा ने बरपाया कहर, चार अफगानी बल्लेबाजों का किया शिकार

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने शनिवार को अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम उम्मीद के मुताबिक बैटिंग नहीं कर सकी और पावरप्ले में ही चार विकेट गंवा दिए। ये सभी विकेट कृष्णा को मिले, जिन्होंने पावरप्ले में लगातार पांच ओवर का स्पेल किया। वनडे में उनका ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी बन गया है। अफगानिस्तान की टीम तीसरे वनडे में पावरप्ले में 4 विकेट खोकर 37 रन ही बना सकी। दूसरे छोर से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे गुरनूर बराड़ को शुरुआती ओवरों में सफलता नहीं मिली है।

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प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर किया ध्वस्त

तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने शनिवार को चेपॉक में आते ही कहर बरपाया। उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया। तेज गेंदबाज ने सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को अपना पहला शिकार बनाया। जोकि स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हुई। गुरबाज ने 7 गेंद में 5 रन बनाए। इसके बाद अपने तीसरे ओवर में कृष्णा ने विकेट लिया। उन्होंने रहमत शाह को भी आउट किया। जोकि 15 गेंद में 5 रन ही बना सके। इसके बाद अपने चौथे ओवर में उन्होंने इब्राहिम जादरान को पवेलियन भेजा, जिन्होंने 18 गेंद में 11 रन बनाए। इसके बाद प्रसिद्ध ने अपने पांचवें ओवर में दरविश रसूली को भी अपना शिकार बनाया। रसूली एक रन ही बना पाए।

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सिराज के नाम रिकॉर्ड

शुरुआती 10 ओवर के अंदर 4 या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के नाम है। उन्होंने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। इसके अलावा इस लिस्ट में प्रसिद्ध से पहले पांच गेंदबाज शुरुआती 10 ओवर में चार विकेट चटका चुके हैं।

अफगानिस्तान ने शनिवार को तीसरे एकदिवसीय मुकाबले में टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि हम भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही करते। पिछले मैच में बेहद गर्मी थी और आज के मुक़ाबले में भी मौसम वैसा ही रहने वाला है। हम तमाम एरिया में निरंतरता से प्रदर्शन करना चाहते हैं। तीन बदलाव हैं, प्रसिद्ध, हर्ष दुबे और नीतीश रेड्डी वापसी कर रहे हैं।

दोनों टीमें इस प्रकार है

भारत: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव।

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह ओमरजई, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और फरीद अहमद मलिक।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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