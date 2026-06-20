IND vs AFG Pitch Report, 3rd ODI: चेन्नई की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा?

IND vs AFG Pitch Report 3rd ODI- इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज चेन्नई में खेला जाना है। भारत सीरीज के पहले दो मैच जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है।

IND vs AFG Pitch Report 3rd ODI- इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार, 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। भारत बनाम अफगानिस्तान लाइव मैच भारतीय समयानुसार 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 1 बज मैदान पर उतरेंगे। भारत सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है, ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें अफगानिस्तान का सूपड़ा 3-0 से साफ करने पर होगी। वहीं मेहमान टीम वनडे में भारत के खिलाफ एक बार फिर पहली जीत की तलाश में उतरेगी। बता दें, अफगानिस्तान आज तक वनडे क्रिकेट में भारत को नहीं हरा पाया है। आईए एक नजर India vs Afghanistan पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

IND vs AFG पिच रिपोर्ट इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान तीसरा वनडे मैच पिच नंबर 4 पर खेला जाएगा, जो लाल मिट्टी की सतह है और आम तौर पर काफी बाउंस देती है, जिससे बल्लेबाजो को आसानी होगी। मैच से दो दिन पहले चेन्नई में कुछ बारिश हुई थी, लेकिन मैच से एक दिन पहले मौसम साफ था। एक और गर्म दोपहर में कई ड्रिंक्स ब्रेक लेने पड़ सकते हैं, जैसा कि लखनऊ में हुआ था, और मैच के दिन खिलाड़ियों की फिटनेस का टेस्ट हो सकता है।

एमए चिदंबरम स्टेडियम ODI रिकॉर्ड मैच- 28

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 15 (51.72%)

दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 12 (41.38%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 17 (58.62%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 10 (34.48%)

बिना नतीजे वाले मैच- 1 (3.57%)

हाईएस्ट स्कोर- 337/7

लोएस्ट स्कोर- 69

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 291/2

एवरेज रन पर विकेट- 30.50

एवरेज रन पर ओवर- 5.21

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 237

IND vs AFG हेड टू हेड भारत और अफगानिस्तान का आमना सामना वनडे क्रिकेट में कुल 6 बार हुआ है, जिसमें 5 मैच जीतकर टीम इंडिया ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। वहीं अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। दोनों के बीच एक मैच टाई रहा था।

IND vs AFG प्लेइंग XI अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान भारतीय प्लेइंग XI में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी इस मैच के लिए फिट हैं और वह टीम में वापसी करने के लिए एकदम तैयार हैं। इसके अलावा तीसरे वनडे के लिए हर्षित राणा को भी टीम में जोड़ा गया है, जिनकी भी प्लेइंग XI में डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। केएल राहुल को आराम दिया जा सकता है, विकेट कीपिंग की भूमिका ईशान किशन अदा कर सकते हैं। वहीं जायसवाल को इस मैच में एक और मौका मिलने के चांस है।