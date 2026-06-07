मानव सुथार ने पहला विकेट चटकाते ही हासिल की बड़ी उपलब्धि, 25 साल बाद हुआ ऐसा

मानव सुथार डेब्यू मैच में अपने पहले ओवर में विकेट चटकाने वाले भारत के आठवें गेंदबाज बन गए हैं। वह 25 साल बाद ये कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज बने।

मानव सुथार ने रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन तीन विकेट चटकाए। वह भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी दो विकेट चटकाए। बल्ले से योगदान देने के बाद सुथार ने गेंद से भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने डेब्यू मैच में अपने पहले ओवर में ही विकेट चटकाया और इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उन्होंने दिन का खेल खत्म होने पर 15.5 ओवर में 21 रन देकर तीन विकेट चटकाए हैं। उन्होंने दिन की आखिरी गेंद पर भी विकेट लिया।

ऐसा करने वाले 8वें गेंदबाज सुथार ने अपने टेस्ट करियर की चौथी गेंद पर विकेट लिया। उन्होंने अफगानिस्तान के बल्लेबाज अब्दुल मलिक को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जोकि पिछली कुछ गेंदों पर संघर्ष कर रहे थे। मलिक शुरुआती तीन गेंदों पर असहज दिखे और चौथी गेंद पर स्वीप खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे। उनके विकेट लेने के बाद खिलाड़ियों ने बधाई थी। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह डेब्यू टेस्ट मैच में पहले ओवर में विकेट हासिल करने वाले भारत के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। वह भारत के इतिहास में 2001 के बाद ये कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज बने।

डेब्यू टेस्ट में पहली बार पहले ओवर में विकेट लेने का रिकॉर्ड मोंटू बनर्जी के नाम है। उन्होंने 1948 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ये कमाल किया था। मनोहर हार्डिकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1958 में ऐसा किया था। वामन कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ 1961 में खेले गए मुकाबले में ये रिकॉर्ड बनाया था। चेतन शर्मा ने 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ और डब्ल्यू.वी. रमन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1988 में। निलेश कुलकर्णी ने 1997 में और फिर टीनू योहाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 2001 में ये कारनामा किया था। इसके बाद सुथार से पहले इन 25 सालों में कोई भी गेंदबाज ये उपलब्धि हासिल नहीं कर सका।

सुथार ने तीन विकेट लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर के 23 वर्षीय सुथार की पारंपरिक शैली और कलात्मक रन-अप देखने लायक था। ऐसे दौर में जब टी20 क्रिकेट के प्रभाव से स्पिन गेंदबाजी विकेट चटकाने की जगह रन रोकने का हथियार बनती जा रही है, सुथार ने 'फ्लाइट' और 'टर्न' जैसे बुनियादी गुणों के दम पर अलग छाप छोड़ी। सुथार की 'फ्लाइटेड' गेंद को हवा में अतिरिक्त समय मिलने के कारण बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रही थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ बनाए रखते हुए टर्न और उछाल में विविभता लाने की रही।