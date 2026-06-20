IND vs AFG LIVE Score: अफगानिस्तान की धीमी शुरुआत, गुरबाज के आउट होने के बाद रन के लिए तरसे

IND vs AFG LIVE Score

AFG LIVE Score: 12/1 (4) IND vs AFG LIVE Score: अफगानिस्तान ने चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए धीमी शुरुआत की है। दूसरे ओवर में ही सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज पवेलियन लौट गए। उन्होंने 7 गेंद में 5 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा को ये सफलता मिली। भारतीय टीम शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। आखिरी मुकाबले के लिए अफगानिस्तान ने चार और भारत ने तीन बदलाव किए हैं। अफगानिस्तान के लिए नबी, अजमतुल्लाह, जिया उर रहमान और फरीद मलिक आज का मैच खेल रहे हैं। भारत ने केएल राहुल और अर्शदीप सिंह को आराम दिया है। प्रसिद्ध, हर्ष दुबे और नीतीश रेड्डी वापसी कर रहे हैं। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तीसरे मैच में भारत अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव करेगा और बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देगा। शुभमन गिल और ईशान किशन ने पिछले मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी, ऐसे में अन्य बल्लेबाजों पर सबकी नजरें रहेंगी, जिसमें सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का नाम भी शामिल है। केएल राहुल भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। आज किसने जीता टॉस अफगानिस्तान की टीम ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। चेन्नई में आज भारत पहले बॉलिंग करेगा। दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक भारत ने पहला मैच सात विकेट से जीता भारतीय टीम ने धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ बारिश से प्रभावित मुकाबले में सात विकेट से जीत हासिल की थी। बारिश के कारण मैच 25 ओवर का हुआ। जिसमें अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 24.5 ओवर में 194 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 22.5 ओवर में तीन विकेट पर 195 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। दूसरे मैच में भारत की दमदार जीत भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी की। पहले बैटिंग करते हुए शुभमन गिल और ईशान किशन की शतकीय पारियों की मदद से भारत ने 49.5 ओवर में 402 रन बनाए। गिल ने 154 और किशन ने 125 रन की पारी खेली। रोहित ने 48 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 44.3 ओवर में 232 रन ही बना सकी। चेपॉक पिच का हाल चेपॉक में लाल मिट्टी की पिच पर मैच खेला जाएगा, जहां पर शुरुआत में बल्लेबाजों को अच्छी बाउंस और पेस मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच बढ़ता है, स्पिनरों को मदद मिलना शुरू होता है। पहले बैटिंग करने वाली टीमें अक्सर वेन्यू पर टारगेट सेट करना पसंद करती थीं, लेकिन हाल के मैचों ने यह भी दिखाया है कि हालात के हिसाब से लाइट में भी टारगेट चेज किया जा सकता है। दोनों टीमें भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा। अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खारोताई, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी।

20 Jun 2026, 01:52:29 PM IST IND vs AFG LIVE Score: गुरनूर की गेंद इब्राहिम जादरान के हेलमेट पर लगी IND vs AFG LIVE Score: भारतीय तेज गेंदबाज काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर में गुरनूर की एक गेंद इब्राहिम जादरान के हेलमेट पर जाकर लगी, जिसके बाद कनकशन टेस्ट हुआ और वह दोबारा खेलने के लिए तैयार हुए। हालांकि अगली गेंद नो बॉल हुई और चौका भी मिला।

20 Jun 2026, 01:38:31 PM IST IND vs AFG LIVE Score: अफगानिस्तान का पहला विकेट गिरा IND vs AFG LIVE Score: अफगानिस्तान को दूसरे ओवर में पहला झटका लगा है। टीम के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की पहली ही गेंद पर वह स्लिप में कैच आउट हुए। उन्होंने सात गेंद में पांच रन बनाए।

20 Jun 2026, 01:36:08 PM IST IND vs AFG LIVE Score: गुरनूर बराड़ ने किया पहला ओवर IND vs AFG LIVE Score: भारत की ओर से गुरनूर बराड़ ने पहला ओवर डाला। इस ओवर में एक बार फिर उनकी रफ्तार और उछाल ने प्रभावित किया। पहले ओवर में अफगानिस्तान ने 5 रन बनाए।

20 Jun 2026, 01:22:55 PM IST IND vs AFG LIVE Score: तीसरे मैच में हुए सात बदलाव IND vs AFG LIVE Score: चेन्नई में अफगानिस्तान के लिए नबी, अजमतुल्लाह, जिया उर रहमान और फरीद मलिक आज का मैच खेल रहे हैं। भारत ने केएल राहुल और अर्शदीप सिंह को आराम दिया है। प्रसिद्ध, हर्ष दुबे और नीतीश रेड्डी वापसी कर रहे हैं।

20 Jun 2026, 01:09:52 PM IST IND vs AFG LIVE Score: अफगानिस्तान प्लेइंग इलेवन IND vs AFG LIVE Score: अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक

20 Jun 2026, 01:09:16 PM IST IND vs AFG LIVE Score: टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन IND vs AFG LIVE Score: भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

20 Jun 2026, 01:06:31 PM IST IND vs AFG LIVE Score: अफगानिस्तान ने जीता टॉस IND vs AFG LIVE Score: अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ तीसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमों बदलाव के साथ उतरी हैं।

20 Jun 2026, 12:53:07 PM IST IND vs AFG LIVE Score: कुछ देर में होगा टॉस IND vs AFG LIVE Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए दोनों टीमों के कप्तान कुछ देर में मैदान पर आएंगे, जहां पर एक बजे मैच के लिए टॉस होगा और डेढ़ बजे मैच शुरू होगा।

20 Jun 2026, 12:42:39 PM IST IND vs AFG LIVE Score: भारत करेगा बदलाव IND vs AFG LIVE Score: भारतीय टीम आखिरी मुकाबले में बदलाव करने वाला है। टीम के सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने संकेत दिया है कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है, जबकि केएल राहुल निचले क्रम में ही बैटिंग के लिए उतरेंगे। हर्षित राणा को मौका मिल सकता है।