IND vs AFG LIVE Score: आज दूसरे वनडे में अफगानिस्तान से भारत की टक्कर, क्या रोहित शर्मा बैठेंगे बाहर?

IND vs AFG Live Score: कुछ देर में होगा टॉस
भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे वनडे का टॉस होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। कप्तान सुभमन गिल और हशमतुल्लाह शाहिदी एक बजे टॉस के लिए मैदान पर होंगे।
IND vs AFG Live Score
IND vs AFG Live Score: आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों की दोपहर डेढ़ बजे से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में टक्कर होगी। भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हैं। भारत ने धर्मशाला में आयोजित पहले वनडे में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। यह मैच बारिश से प्रभावित रहा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम की नजर अब मंगलवार को सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी। भारत को एक बार फिर गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दोनों ने धर्मशाला में डेब्यू करते हुए तीन-तीन विकेट झटके थे। पहले मैच में सस्ते में आउट होने वाले श्रेयस अय्यर बड़ी पारी खेलने का प्रयास करेंगे। दिग्गज रोहित शर्मा को आराम दिया जा सकता है। 'हिटमैन' के पहले वनडे में कलाई में चोट लगी थी और वह असहज दिखे। अगर रोहित को आराम दिया जाता है तो यशस्वी जायसवाल को कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है।
वहीं, अफगानिस्तान टीम की कोशिश सीरीज में बराबरी हासिल करने की होगी। हालांकि, अफगानिस्तान को अगर भारत को टक्कर देनी है तो उसके बल्लेबाजों को सामूहिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पहले वनडे में ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने आक्रामक शतक लगाया लेकिन अन्य प्लेयर दूसरे छोर से कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया। स्पिन गेंदबाजी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है लेकिन राशिद खान, अल्लाहने गजनफर और मोहम्मद नबी की तिकड़ी ने धर्मशाला में भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं किया। लखनऊ की पिच अफगानी स्पिनर्स के लिए अधिक अनुकूल हो सकती है।
IND vs AFG Live Score: कुछ देर में होगा टॉस
भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे वनडे का टॉस होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। कप्तान सुभमन गिल और हशमतुल्लाह शाहिदी एक बजे टॉस के लिए मैदान पर होंगे।
IND vs AFG Live Score: भारत ने इकाना में इतने वनडे खेले
भारतीय टीम ने अभी तक लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दो वनडे मैच खेले हैं। भारत को यहां 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नौ रन से हार मिली थी। वहीं, भारत ने 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 100 रनों से धूल चटाई थी।
IND vs AFG Live Score: दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक चार वनडे मैच खेले गए हैं। भारत ने तीन मैचों में जीत दर्ज की जबकि एक टाई रहा। -अफगानिस्तान टीम ने लखनऊ में चार वनडे मैच खेले हैं। अफगानिस्तान को यहां 2019 में वेस्टइंडीज से 0-3 से हार मिली थे और 2023 वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड्स को सात विकेट से रौंदा।
IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान का स्क्वॉड
हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इकराम अलिखिल (विकेटकीपर), राशिद खान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी, अजमतुल्लाह उमरजई, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, अल्लाह गजनफर, मोहम्मद नबी।
IND vs AFG Live Score: भारत का स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह।
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