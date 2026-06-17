IND vs AFG LIVE Score: आज दूसरे वनडे में अफगानिस्तान से भारत की टक्कर, क्या रोहित शर्मा बैठेंगे बाहर?

IND vs AFG Live Score: आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों की दोपहर डेढ़ बजे से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में टक्कर होगी। भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हैं। भारत ने धर्मशाला में आयोजित पहले वनडे में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। यह मैच बारिश से प्रभावित रहा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम की नजर अब मंगलवार को सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी। भारत को एक बार फिर गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दोनों ने धर्मशाला में डेब्यू करते हुए तीन-तीन विकेट झटके थे। पहले मैच में सस्ते में आउट होने वाले श्रेयस अय्यर बड़ी पारी खेलने का प्रयास करेंगे। दिग्गज रोहित शर्मा को आराम दिया जा सकता है। 'हिटमैन' के पहले वनडे में कलाई में चोट लगी थी और वह असहज दिखे। अगर रोहित को आराम दिया जाता है तो यशस्वी जायसवाल को कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है।