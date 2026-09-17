IND vs AFG 3rd T20I: अभिषेक के ‘शतकीय तूफान’ में अफगानिस्तान हुआ तबाह, भारत ने दी ऐतिहासिक हार

IND vs AFG Live Score: भारत को मिली दमदार जीत
भारत ने 127 रनों से दमदार जीत दर्ज की है। अफगानिस्तान टीम 94 रनों पर सिमट गई। भारत ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया।
अभिषेक शर्मा शतक जड़ने के बाद
IND vs AFG 3rd T20I Highlights: श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अफगानिस्तान का टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया। भारत ने गुरुवार को तीसरा और आखिरी टी20 मैच में 127 रनों से जीत दर्ज की और अफगानिस्तान को ऐतिहासिक हार थमाई। यह T20I में अफगानिस्तान की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। भारत ने अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक के दम पर 222 रनों का टारगेट देने के बाद अफगानिस्तान को 14.1 ओवर में 94 रनों पर ढेर कर दिया। अफगानिस्तान की ओर से सर्वाधिक रन कप्तान इब्राहिम जादरान (25) रन बनाए। उनके अलावा रहमानुल्ला गुरबाज (15), अजमतुल्लाह उमरजई (17) और नूर उल रहमान (11) ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। राशिद खान ने 6और सेदिकुल्लाह अटल ने 1 रन बनाए। भारत के लिए रवि बिश्नोई और नीतीश कुमार रेड्डी ने तीन-तीन विकेट चटकाए। नीतीश ने तीनों शिकार एक ही ओवर में किए। अक्षर पटेल को दो जबकि यश ठाकुर और जसप्रीत बुमराह को एक-एक सफलता मिली।
इससे पहले, भारत ने सात विकेट पर 221 रन जुटाए। अभिषेक शर्मा के बल्ले से ‘शतकीय तूफान’ आया। उन्होंने संजू सैमसन के साथ 142 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। अभिषेक ने 34 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 11 सिक्स हैं। वह दसवें ओवर में राशिद खान का शिकार बने। उन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रचा। वह टी20 इंटरनेशनल में फुल मेंबर टीम की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। उनके बाद बैटिंग करने आए तिलक वर्मा (5 गेंदों में 2) रन आउट हो गए। सैमसन ने 35 गेंदों में 50 रनों का योगदान दिया। उनके बल्ले से दो चौके और चार सिक्स निकले। सैमसन 14वें ओवर में आउट हुए। शिवम दुबे (10 गेंदों में 14), नीतीश कुमार रेड्डी (4 गेंदों में 1) और ईशान किशन (8 गेंदों में 10) का बल्ला नहीं चला। ईशान रन आउट हुए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी रन आउट होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 20 गेंदों में दो छक्कों के जरिए 20 रन बटोरे। अक्षर पटेल पांच रन बनाकर नाबाद रहे।
अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बैटिंग का न्योता दिया। अफगानिस्तान ने दो बदलाव किए। गुलबदीन और नूर अहमद की जगह पर नूर रहमान और अबदुल्लाह अहमजई आए। वहीं, 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में एंट्री नहीं मिली। भारत ने सिर्फ एक बदलाव किया। अर्शदीप सिंह की जगह यश ठाकुर को मौका दिया।
India vs Afghanistan Score
भारत: 222/7 (20 ओवर)
अफगानिस्तान: 94/10 (14.1 ओवर)
भारत की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह।
अफगानिस्तान की प्लेइंग XI: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अब्दुल्ला अहमदजई, दरविश रसूली, नूर उल रहमान, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी।
IND vs AFG Live Score: भारत को मिली दमदार जीत
भारत ने 127 रनों से दमदार जीत दर्ज की है। अफगानिस्तान टीम 94 रनों पर सिमट गई। भारत ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया।
IND vs AFG Live Score: नीतीश ने एक ओवर में तीन विकेट लिए
अफगानिस्तान टीम हार की कगार पर पहुंच गई है। नीतीश कुमार रेड्डी ने 12वें ओवर में तीन विकेट चटकाए। उन्होंने पहली गेंद पर मोहम्मद नबी (8), तीसरी गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई (17) और पांचवीं गेंद पर मुजीब उर रहमान (0) का शिकार किया। राशिद खान (6) को बिश्नोई ने अगले ओवर में बोल्ड किया।
IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान की आधी टीम ढेर
अफगानिस्तान की आधी टीम ढेर हो गई है। रवि बिश्नोई ने नूर उल रहमान (15 गेंदों में 11) को नौवें ओवर में आउट किया। भारत तेजी से सीरीज में क्लीन स्वीप करने की ओर बढ़ रहा है।
IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान की हालत खस्ता
भारत ने अफगानिस्तान की हालत खस्ता कर दी है। अफगानिस्तान ने 50 रन से चार विकेट गंवा दिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने पांचवें ओवर में दरवेश रसूली (0) को बोल्ड किया। यश ठाकुर ने इब्राहिम जादरान (25) को ईशान के हाथों लपकवाया।
IND vs AFG Live Score: अक्षर ने दिया डबल झटका
अक्षर पटेल ने चौथे ओवर में अफगानिस्तान को डबल झटका दिया। उन्होंने ओवर में की पहली गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज (11 गेंदों में 15) को बोल्ड किया। अक्षर ने आखिरी गेंद पर सेदिकुल्लाह अटल (3 गेंदों में 1) का शिकार किया। इब्राहिम जादरान 16 रन बनाकर क्रीज पर हैं।
IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान की पारी शुरू
अफगानिस्तान की पारी शुरू हो गई है।कप्तान इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने बॉलिंग अटैक की कमान संभाली। उन्होंने पहले ओवर में 15 रन लुटाए, जिसमें गुरबाज ने दो चौके और जादरान ने एक छक्का लगाया।
IND vs AFG Live Score: भारत ने दिया 222 का टारगेट
भारत ने अफगानिस्तान के सामने 222 रनों का लक्ष्य रखा है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 29 रनों का योगदान दिया। वह अंतिम ओवर में रन आउट हुए। अक्षर पटेल पांच रन बनाकर नाबाद लौटे।
IND vs AFG Live Score: ईशान किशन हुए रन आउट
भारत का पांचवां विकेट ईशान किशन के रूप में गिरा है। वह 18वें ओवर में रन आउट हुए। ईशान ने 8 गेंदों में 10 रन बनाए। अगले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी (4 गेंदों में 1) ने विकेट गंवाया।
IND vs AFG Live Score: शिवम दुबे का नहीं चला बल्ला
भारत को चौथा झटका शिवम दुबे के रूप में लगा है। उन्होंने 10 गेंदों में 14 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक सिक्स है। उन्हें उमरजई ने 16वें ओवर में अपना शिकार बनाया। अय्यर 12 और ईशान किशन 5 रन बनाकर खेल रहे हैं।
IND vs AFG Live Score: सैमसन ने फिफ्टी जड़कर आउट
संजू सैमसन फिफ्टी जड़कर लौट गए हैं। उन्होंने 35 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें दो चौके और चार सिक्स हैं। उन्हें अजमतुल्लाह उमरजई ने 14वें ओवर में पवेलियन भेजा। राशिद खान ने बाउंड्री पर शानदार कैच लपका। उन्होंने लगातार दूसरे मैच में फिफ्टी लगाई। उन्होंने 34 गेंदों में पचासा कंप्लीट किया। यह उनका T20I में आठवां अर्धशतक है।
IND vs AFG Live Score: तिलक वर्मा सस्ते में लौटे
भारत को दूसरा झटका तिलक वर्मा के रूप में लगा है। वह 5 गेंदों में दो रन बनाने के बाद 12वें ओवर में रन आउट हो गए। सैमसन (42) का साथ देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आए हैं।
IND vs AFG Live Score: अभिषेक की पारी का अंत
अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी का अंत हो गया है। उन्होंने 34 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 108 रनों की पारी खेली। अभिषेक को राशिद खान ने दसवें ओवर में विकेटकीपर गुरबाज को कैच कराया। उन्होंने सैमसन के साथ 142 रन जोड़े।
IND vs AFG Live Score: अभिषेक का ऐतिहासिक शतक
अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। वह टी20 इंटरनेशन में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर टीम के प्लेयर बन गए हैं। वह T20I में ओवरऑल तीसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर हैं। उनसे आगे तुर्किए के मोहम्मद फहाद (29) और नेपाल के साहिल चौहान (27) हैं। अभिषेक से पहले भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे तेज शतक रोहित शर्मा (3) ने लगाया था।
IND vs AFG Live Score: पावरप्ले में 100 रन जोड़े
अभिषेक और सैमसन ने पावरप्ले में 100 रन जोड़ लिए हैं। सैमसन 14 गेंदों में 24 रन बनाकर क्रीज पर हैं। अभिषेक ने 22 गेंदों में 76 रन जुटाए हैं।
IND vs AFG Live Score: अभिषेक शर्मा ने जड़ी फिफ्टी
अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में तूफानी फिफ्टी जड़ी है। मोहम्मद नबी ने पांचवें ओवर में 29 रन खर्च किए। अभिषेक ने दो छक्के और एक चौका जबकि सैमसन ने दो सिक्स लगाए।
IND vs AFG Live Score: अभिषेक शर्मा ने काटा गदर
अभिषेक शर्मा ने गदर काट रहे हैं। उन्होंने 13 गेंदों में 42 रन जुटा लिए हैं। अभिषेक ने तीसरे ओवर में दो चौके-दो छक्के समेत 22 रन बुटोरे। फारूकी ने इस ओवर में 23 रन जुटाए। भारत ने 3.3 ओवर में 50 का आंकड़ा पार कर लिया। सैमसन ने चौथे ओवर में एक छक्का लगाया।
IND vs AFG Live Score: भारत की बैटिंग शुरू
भारत की बैटिंग शुरू हो गई है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला है। फजलहक फारूकी ने पहले ओवर में पांच रन दिए, जिसमें अभिषेक के बल्ले से चौका निकला।दोनों ने दूसरे टी20 में भारत को शानदार शुरुआत दिलाई थी।
IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने जीता टॉस
अफगानिस्तान के भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में टॉस जीता है। अफगानिस्तान ने भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया है।
IND vs AFG Live Score: कुछ देर में होगा टॉस
भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा टी20 शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कप्तान श्रेयस अय्यर और इब्राहिम जादान सात बजे टॉस के लिए दिल्ली कै मैदान पर मौजूद होंगे।
IND vs AFG Live Score: तीन प्लेयर ने ज्यादा बैटिंग की
शुरुआती दो मैचों में भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से बाकी बल्लेबाजों को खेलने का खास मौका नहीं मिला। टीम मैनेजमेंट चाहेगा कि श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा को क्रीज पर कुछ समय बिताने का मौका मिले। नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को अभी तक बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। तिलक वर्मा ने सिर्फ 18 गेंद खेली हैं। वह दोनों मुकाबलों में नाबाद रहे।
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