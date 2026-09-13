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IND vs AFG: टीम इंडिया का विजयी आगाज, अफगानिस्तान को पहले मैच में चटाई धूल

IND vs AFG: भारत ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को सात विकेट से रौंदा। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

IND vs AFG: टीम इंडिया का विजयी आगाज, अफगानिस्तान को पहले मैच में चटाई धूल

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान |
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IND vs AFG: भारतीय टीम ने रविवार को पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अजमतुल्लाह उमरजई की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 156 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा की तूफानी फिफ्टी की बदौलत सात विकेट से मैच अपने नाम किया। अभिषेक ने 32 गेंद में 82 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

अभिषेक की तूफानी पारी

अफगानिस्तान ने रविवार को भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 156 रन बनाए। टीम के लिए अजमतुल्लाह उमरजई ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। शिवम दुबे ने अपने आखिरी ओवर में 21 रन खर्च किए। जिसकी बदौलत अफगानिस्तान 150 के पार पहुंचने में सफल रहा। इसके जवाब में भारत को तीसरे ओवर में पहला झटका लगा। संजू सैमसन 8 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक ने अपना 12वां टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक महज 22 गेंद में पूरा कर लिया। उन्होंने 32 गेंद में 82 रन बनाए। उन्होंने सात चौके और इतने ही छक्के लगाए। ईशान किशन ने 33 गेंद में 42 रन का योगदान दिया।

उमरजई ने ठोका अर्धशतक

बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को पहले ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में पहला झटका लगा। वह खाता नहीं खोल सके। चौथे ओवर में कप्तान इब्राहिम जादरान रन आउट होकर पवेलियन लौटे। सेदिकुल्लाह अटल 13 गेंद में 13 रन ही बना पाए। उन्हें अर्शदीप सिंह ने कैच आउट करवाया। वरुण चक्रवर्ती ने दरविश रसूली को क्लीन बोल्ड किया। अर्शदीप ने नबी को आउट करके भारत को छठा झटका दिया। नबी ने 27 गेंद में 33 रन बनाए। राशिद खान 10 गेंद में एक रन ही बना पाए। नूर खाता नहीं खोल सके। अंतिम छह ओवर में अफ़ग़ानिस्तान ने 61 रन बटोर लिए और अंत में 156 का स्कोर खड़ा कर लिया। नबी के साथ 83 रनों की साझेदारी करने के अलावा उमरजई ने 64 रनों की नाबाद पारी भी खेली। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह 19 रन पर तीन विकेट लेकर सबसे सफल रहे।

भारत बनाम अफगानिस्तान मैच डिटेल्स
भारत बनाम अफगानिस्तान पहला मैचभारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
मैच का दिन13 सितंबर, 2026 (रविवार)
पहले मुकाबले के लिए वेन्यूअरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
दोनों टीमों के कप्तानश्रेयस अय्यर, इब्राहिम जादरान
दोनों टीमों का स्कोरभारत- 157/3 (13.4), अफगानिस्तान- 156/8 (20)

अफगानिस्तान स्कोर- 156/8 (20)

IND vs AFG Live Score: अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच

IND vs AFG Live Score: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 32 गेंद में 82 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और इतने ही छक्के मारे। अभिषेक ने अफगानिस्तान की पारी के दौरान गेंदबाजी भी की और एक ओवर में 8 रन दिए।

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IND vs AFG Live Score: भारत ने अफगानिस्तान को पहले मैच में हराया

IND vs AFG Live Score: भारतीय टीम ने पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। अफगानिस्तान द्वारा मिले 157 रनों के लक्ष्य को भारत ने 38 गेंद रहते हासिल कर लिया।

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IND vs AFG Live Score: ईशान किशन हुए आउट

IND vs AFG Live Score: बल्लेबाज ईशान किशन 33 गेंद में 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया। भारत ने 13वें ओवर में तीसरा विकेट गंवाया है। जीत के लिए टीम को 5 रन चाहिए।

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IND vs AFG Live Score: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी का हुआ अंत

IND vs AFG Live Score: सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 32 गेंद में 82 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और इतने ही छक्के लगाए। मोहम्मद नबी ने उन्हें राशिद खान के हाथों कैच आउट करवाया।

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IND vs AFG Live Score: ईशान-अभिषेक ने की चौकों छक्के की बरसात

IND vs AFG Live Score: भारतीय टीम के बल्लेबाज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा 11वें ओवर तक पारी में 19 बाउंड्री लगाई है।

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IND vs AFG Live Score: अभिषेक शर्मा ने लगाई फिफ्टी

IND vs AFG Live Score: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ 22 गेंद में अर्धशतक जड़ा। वह अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं।

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IND vs AFG Live Score: भारत ने पूरे किए 100 रन

IND vs AFG Live Score: भारतीय टीम ने 9वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिए हैं। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच दूसरे विकेट के लिए 80 से ज्यादा रन की साझेदारी हो गई है।

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IND vs AFG Live Score: पावरप्ले में भारत ने बनाए 82 रन

IND vs AFG Live Score: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में पावरप्ले में एक विकेट खोकर 82 रन बना लिए हैं। ईशान 22 और अभिषेक 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

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IND vs AFG Live Score: भारत ने पूरे किए 50 रन

IND vs AFG Live Score: भारतीय टीम ने 5वें ओवर में 50 रन पूरे कर लिए हैं। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ शॉट खेल रहे। भारत ने एक विकेट गंवाया है।

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IND vs AFG Live Score: संजू सैमसन सस्ते में लौटे पवेलियन

IND vs AFG Live Score: भारत के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन वापसी पर कमाल नहीं दिखा सके। वह अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 8 गेंद में 10 रन ही बना पाए।

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IND vs AFG Live Score: भारत की बैटिंग शुरू

IND vs AFG Live Score: भारतीय टीम की पारी की शुरुआत के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतर चुके हैं। भारत को जीत के लिए 20 ओवर में 157 रन चाहिए।

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IND vs AFG Live Score: शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में लुटाए 21 रन

IND vs AFG Live Score: शिवम दुबे ने अफगानिस्तान की पारी के आखिरी ओवर में 21 रन लुटाए। उमरजई ने दो छक्के लगाए, जबकि रहमान ने दो चौके मारे।

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IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने 20 ओवर में बनाए 156 रन

IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने रविवार को पहले टी20 मैच में 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 156 रन बनाए। टीम के लिए अजमतुल्लाह उमरजई ने सर्वाधिक 64 रन बनाए।

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IND vs AFG Live Score: अजमतुल्लाह उमरजई ने लगाई फिफ्टी

IND vs AFG Live Score: अजमतुल्लाह उमरजई ने पहले मुकाबले में अर्धशतक लगाया है। उन्होंने 39 गेंद में 50 रन पूरे किए। उन्होंने पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए।

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IND vs AFG Live Score: राशिद खान लौटे पवेलियन

IND vs AFG Live Score: अर्शदीप सिंह ने राशिद खान को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। राशिद 10 गेंद में एक रन ही बना सके। अर्शदीप को मैच में तीसरी सफलता मिली।

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IND vs AFG Live Score: अर्शदीप ने तोड़ी उमरजई-नबी की जोड़ी

IND vs AFG Live Score: भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने उमरजई और नबी के बीच हुई साझेदारी को तोड़ दिया है। नबी 27 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में दो चौक और इतने ही छक्के लगाए।

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IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने पूरे किए 100 रन

IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने 15वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिए हैं। नीतीश रेड्डी के दूसरे ओवर में अफगान बल्लेबाजों ने 17 रन बटोरे।

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IND vs AFG Live Score: अजमतुल्लाह उमरजई और नबी के बीच 60 से अधिक रन की साझेदारी

IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान के बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी के बीच 60 से ज्यादा रन की साझेदारी हो गई है। भारत को छठे विकेट की तलाश है।

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IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने 12 ओवर में बनाए 71 रन

IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 5 विकेट खोकर 71 रन बना लिए हैं। उमरजई 16 और नबी 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।

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IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान को पांचवां झटका लगा

IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान की टीम ने 7 ओवर के अंदर ही 5 विकेट गंवा दिए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने दरविश रसूली को क्लीन बोल्ड किया। वह दो रन ही बना पाए।

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