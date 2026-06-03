आकिब नबी भीख नहीं मांग रहा, BCCI को ऐसा नहीं करना चाहिए; पेसर के सपोर्ट में उतरे ईशांत शर्मा के कोच
आकिब नबी का अफगानिस्तान टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वॉड में नहीं चुना गया। आकिब के सपोर्ट में ईशांत शर्मा के कोच श्रवण कुमार उतरे हैं। उन्होंने कहा कि आकिब किसी चीज की भीख नहीं मांग रहा है।
तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के कोच श्रवण कुमार का मानना है कि तेज गेंदबाज आकिब नबी को 'बैक अप' भूमिका तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि अगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होना चाहिए। टेस्ट मैच 6 जून से मुल्लांपुर में शुरू होने जा रहा है। नबी ने इस रणजी ट्रॉफी सत्र में 60 विकेट लिए और उनके इस प्रदर्शन ने जम्मू-कश्मीर को पहली बार इस घरेलू टूर्नामेंट का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
'बैक-अप के नाम पर नेट गेंदबाज बना रहे'
श्रवण कुमार ने बुधवार को पीटीआई से कहा, ''मैं आकिब की बात कर रहा हूं। अपनी टीम को रणजी चैंपियन बनाने और 60 विकेट लेने के बाद भी आकिब नबी को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए क्यों नहीं चुना जा रहा है? यह बैक-अप गेंदबाज वाली बात क्या है?'' उन्होंने कहा, ''आप उन्हें बैक-अप गेंदबाज के नाम पर नेट गेंदबाज बना रहे हैं। नबी को बैक-अप खिलाड़ी के नाम पर नेट गेंदबाज नहीं माना जाना चाहिए। यह देखना वाकई हैरान करने वाला है।''
ऐसे प्रदर्शन को मान्यता क्यों नहीं मिल रही?
ईशांत के बचपन के कोच कुमार ने कहा कि बीसीसीआई और राष्ट्रीय चयनकर्ता टेस्ट मैचों के लिए टीम चुनते समय रणजी ट्रॉफी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मान्यता नहीं दे रहे। उन्होंने कहा, ''ऐसे प्रदर्शन को मान्यता क्यों नहीं मिल रही? मुझे लगा कि उसे टेस्ट मैच खेलना चाहिए था। उसे बैक-अप खिलाड़ी के तौर पर लेने का क्या मतलब है। यह तो बस एक टेस्ट मैच है।‘’ उन्होंने कहा, ''एक खिलाड़ी जिसने रणजी में 60 विकेट लिए हैं, वह टीम में नहीं है, लेकिन जिन दूसरे खिलाड़ियों ने बहुत कम विकेट लिए हैं, उन्हें टीम में रखा जा रहा है, यह सही नहीं है।'' कुमार ने कहा, ''रणजी ट्रॉफी खेलने का क्या मतलब है? बीसीसीआई को या तो रणजी ट्रॉफी खत्म कर देनी चाहिए या शानदार प्रदर्शन पर विचार करना चाहिए।''
'आकिब किसी चीज की भीख नहीं मांग रहा'
उन्होंने कहा, ''नबी ने सिर्फ 60 विकेट ही नहीं लिए हैं बल्कि जम्मू-कश्मीर की पहली रणजी ट्रॉफी जीत में भी अहम भूमिका निभाई है। उसे नेट गेंदबाज (बैक-अप गेंदबाज) के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वह किसी चीज की भीख नहीं मांग रहा है। उसने अपना प्रदर्शन दिखाया है। 60 विकेट कोई मजाक नहीं है। '' बीसीसीआई ने आकिब नबी को अफगानिस्तान टेस्ट मैच के लिए भारत के नेट अभ्यास सत्र के लिए चुने गए छह गेंदबाजों में शामिल किया है। नबी को इस मैच के लिए टेस्ट टीम में नहीं चुने जाने पर चयन समिति को आलोचना का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम में उनके बजाय पंजाब के लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को प्राथमिकता दी गई।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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