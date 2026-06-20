128 गेंद रहते भारत ने मैच अपनी झोली में डाला, 200+ के टारेगट को चेज करने में अपना रिकॉर्ड किया बेहतर

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में 128 गेंद रहते मैच जीता। भारत ने अफगानिस्तान द्वारा मिले 219 रनों के लक्ष्य को 28.4 ओवर में हासिल कर लिया।

भारतीय टीम ने शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में 9 विकेट से दमदार जीत हासिल की। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मेहमान टीम के शीर्ष क्रम को ध्वस्त किया। उन्होंने वनडे में अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया। भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान की टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी। टीम ने 44.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कप्तान शाहिदी ने 131 गेंदों में 102 रन की पारी खेली। इसके जवाब में भारत ने सिर्फ 28.2 ओवर में ही एक विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही भारत की ये जीत रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई है। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार तीसरा वनडे जीता और सीरीज 3-0 से जीती।

शेष गेंद के लिहाज से बड़ी जीत 200 से अधिक रनों के टारगेट को चेज करते समय शेष गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल करने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम है। उन्होंने कनाडा के खिलाफ 2003 में 177 गेंद रहते मैच अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में 2011 में 144 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल किया था। वहीं पाकिस्तान ने 1997 में भारत के खिलाफ 217 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 136 गेंद पहले जीत हासिल की थी। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 219 रनों के लक्ष्य को 128 गेंद शेष रहते अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में 217 रनों का पीछा करते हुए 127 गेंद पहले जीत हासिल की।

अफगानिस्तान की टीम ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट को मिलाकर कुल 18 मैच खेले हैं लेकिन एक में भी जीत हासिल नहीं कर सकी। 15 मैचों में टीम को हार मिली है, जबकि एक मैच टाई रहा है और एक मैच का नतीजा नहीं निकला।

यशस्वी के शतक से जीता भारत अफगानिस्तान के 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शतकीय साझेदारी की। रोहित ने 69 गेंद में नौ चौके और तीन छक्के की मदद से 79 रन बनाए। वहीं यशस्वी जायसवाल आखिर तक टिके रहे। रोहित और जायसवाल के बीच पहले विकेट के लिए 170 रन की साझेदारी हुई। जायसवाल ने नबी पर छक्के के साथ 83 गेंद पर शतक पूरा किया और फिर इसी ओवर में लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ भारत को जीत दिला दी।