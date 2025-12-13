IND U19 vs PAK U19 Live Streaming: भारत का U19 एशिया कप में अगला मैच पाकिस्तान से; जानें कब, कहां और कैसे देखें LIVE

संक्षेप: IND U19 vs PAK U19 Live Streaming: अंडर-19 एशिया कप में जीत के साथ आगाज करने वाली टीम इंडिया का अगला मैच अब पाकिस्तान से है। इस मैच में भी वैभव सूर्यवंशी पर हर किसी की नजरें रहेगी।

IND U19 vs PAK U19 Live Streaming: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला रविवार, 14 दिसंबर को दुबई के आईसीसी अकैडमी ग्राउंड पर खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें अपना-अपना पिछला मुकाबला बड़े अंतर से जीतकर यहां पहुंची है, ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। भारत ने यूएई को 234 रनों से तो पाकिस्तान ने मलेशिया को 297 रनों से धूल चटाई। भारत के लिए पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए, वहीं पाकिस्तान के लिए समीर मिन्हास चमके जिन्होंने 177 रनों की धुआंधार पारी खेली। भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान इन दोनों ही खिलाड़ियों पर हर किसी की नजरें रहेगी। आईए एक नजर India U19 vs Pakistan U19 मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर नजर डालते हैं-

इंडिया बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच कब होगा? इंडिया बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच शुक्रवार, 12 दिसंबर को होगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच कहां होगा? इंडिया बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई में होगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच किस समय शुरू होगा? इंडिया बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच 10:30 AM IST पर शुरू होगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कौन से टीवी चैनल दिखाएंगे? इंडिया बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें? भारत बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 मैच SonyLIV ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

इंडिया बनाम पाकिस्तान स्क्वॉड इंडिया स्क्वॉड- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), खिलान पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, उधव मोहन, नमन पुष्पक, युवराज गोहिल