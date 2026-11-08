भारत से हारा हुआ मैच जीता पाकिस्तान, U19 एशिया कप में अर्जुन के शतक पर हमजा ने फेरा पानी
IND vs PAK U19 Asia Cup: भारत को अंडर-19 एशिया कप 2026 में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हमजा जहूर ने पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वह नाबाद लौटे।
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2026 का हाई-वोल्टेज मैच खेला गया। पाकिस्तान ने ओमान के अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड में भारत के खिलाफ तीन विकेट से जीत दर्ज की। अर्जून राजपुत के शतक के दम पर भारत ने 209 रनों का टारगेट दिया, जिसे पाकिस्तान ने 48.1 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर चेज किया। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरा मैच अपने नाम किया है। अर्जुन के शतक पर हमजा जहूर ने पानी फेरा। हमजा ने 108 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के हैं। एक समय लग रहा था कि भारत जीत जाएगा। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 14.4 ओवर तक 61 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, हमजा ने पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जिता दिया। उन्होंने छठे विकेट के लिए हसनैन अब्बास (67 गेंदों में 38, दो चौके) के साथ 107 रनों की पार्टनरशिप की। यह साझेदारी 38वें ओवर में टूटी।
मनाल चौहान ने किए तीन शिकार
पाकिस्तान के दोनों ओपनर छठे ओवर तक पवेलियन लौट गए थे। जहांगीर बिलाल ने 5 और उस्मान खान ने 16 रन बनाए। अब्दुल कादिर ने 27 गेंदों में 20 रन जोड़े। अहमद हुसैन 8, मोहम्मद सय्याम 4 और कप्तान फरहान यूसुफ 2 रन बनाकर लौटे। भारत की ओर से मनाल चौहान ने 10 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मोहित उल्वा ने दो जबकि ईशान सूद और काव्य पटेल ने एक-एक शिकार किया। इससे पहले, अर्जुन राजपूत की 85 गेंदों पर 107 रन की तूफानी पारी के बावजूद भारतीय टीम 46.3 ओवर में 208 रन पर ऑलआउट हो गई। पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद भारत की शुरुआत बेहद खराब रही टीम ने 42 रन तक चार विकेट गंवा दिए। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (0), आर्यवीर सहवाग (22), वीके विनीत (आठ) और यशवर्धन चौहान (एक) जल्दी-जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे मुश्किल समय में राजपूत ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोला।
अर्जुन और मनाल ने जोड़े 64 रन
अर्जुन अपनी आक्रामक पारी में 11 चौके और पांच छक्के जड़े। उनकी इस पारी की वजह से टीम 200 से अधिक का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ (10) के साथ पांचवें विकेट के लिए 44 रन जोड़े। अर्जुन ने मनाल चौहान (11) के साथ छठे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। इन दोनों साझेदारियों में राजपूत का योगदान अधिक रनों का रहा। उनकी शानदार पारी का अंत 36वें ओवर में हुआ। उनके आउट होते समय टीम का स्कोर सात विकेट पर 170 रन था। यशवीर गौड़ (4) और मोहित उल्वा (7) भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके और टीम का स्कोर नौ विकेट पर 195 रन हो गया। पारी के अंतिम चरण में काव्य प्रसाद पटेल (23) और आखिरी बल्लेबाज ईशान सूद (नाबाद 2) ने उपयोगी योगदान देते हुए टीम को 208 रन तक पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से अली रजा ने 37 रन देकर तीन और रिजवानुल्लाह ने 24 रन देकर तीन विकेट झटके। स्पिनर निकाब शफीक ने 42 रन देकर तीन विकेट लिए। मोहम्मद सयाम को एक विकेट मिला। (भाषा इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय