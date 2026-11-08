भारत से हारा हुआ मैच जीता पाकिस्तान, U19 एशिया कप में अर्जुन के शतक पर हमजा ने फेरा पानी

IND vs PAK U19 Asia Cup: भारत को अंडर-19 एशिया कप 2026 में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हमजा जहूर ने पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वह नाबाद लौटे।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2026 का हाई-वोल्टेज मैच खेला गया। पाकिस्तान ने ओमान के अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड में भारत के खिलाफ तीन विकेट से जीत दर्ज की। अर्जून राजपुत के शतक के दम पर भारत ने 209 रनों का टारगेट दिया, जिसे पाकिस्तान ने 48.1 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर चेज किया। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरा मैच अपने नाम किया है। अर्जुन के शतक पर हमजा जहूर ने पानी फेरा। हमजा ने 108 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के हैं। एक समय लग रहा था कि भारत जीत जाएगा। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 14.4 ओवर तक 61 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, हमजा ने पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जिता दिया। उन्होंने छठे विकेट के लिए हसनैन अब्बास (67 गेंदों में 38, दो चौके) के साथ 107 रनों की पार्टनरशिप की। यह साझेदारी 38वें ओवर में टूटी।

मनाल चौहान ने किए तीन शिकार पाकिस्तान के दोनों ओपनर छठे ओवर तक पवेलियन लौट गए थे। जहांगीर बिलाल ने 5 और उस्मान खान ने 16 रन बनाए। अब्दुल कादिर ने 27 गेंदों में 20 रन जोड़े। अहमद हुसैन 8, मोहम्मद सय्याम 4 और कप्तान फरहान यूसुफ 2 रन बनाकर लौटे। भारत की ओर से मनाल चौहान ने 10 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मोहित उल्वा ने दो जबकि ईशान सूद और काव्य पटेल ने एक-एक शिकार किया। इससे पहले, अर्जुन राजपूत की 85 गेंदों पर 107 रन की तूफानी पारी के बावजूद भारतीय टीम 46.3 ओवर में 208 रन पर ऑलआउट हो गई। पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद भारत की शुरुआत बेहद खराब रही टीम ने 42 रन तक चार विकेट गंवा दिए। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (0), आर्यवीर सहवाग (22), वीके विनीत (आठ) और यशवर्धन चौहान (एक) जल्दी-जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे मुश्किल समय में राजपूत ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोला।