ind u19 vs afg u19 live score: : फाइनल पर भारत की नजरें, अंडर-19 एशिया कप सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ंत

IND u19 vs AFG u19 live score: भारतीय अंडर-19 टीम गुरुवार को मेन्स अंडर-19 वनडे एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी। ओमान के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले सेमीफाइनल में फैंस को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने तीनों ग्रुप स्टेज मुकाबले जीते हैं और ग्रुप बी में 6 अंक के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत ग्रुप ए में दो जीत और एक हार से 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने अंडर-19 एशिया कप रिकॉर्ड आठ बार जीता है, जिसमें एक संयुक्त खिताब भी शामिल है।