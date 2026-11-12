ind u19 vs afg u19 live score: : फाइनल पर भारत की नजरें, अंडर-19 एशिया कप सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ंत

IND u19 vs AFG u19 live score: भारतीय अंडर-19 टीम गुरुवार को मेन्स अंडर-19 वनडे एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी। ओमान के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले सेमीफाइनल में फैंस को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने तीनों ग्रुप स्टेज मुकाबले जीते हैं और ग्रुप बी में 6 अंक के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत ग्रुप ए में दो जीत और एक हार से 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने अंडर-19 एशिया कप रिकॉर्ड आठ बार जीता है, जिसमें एक संयुक्त खिताब भी शामिल है।
भारत का अंडर-19 एशिया कप 2026 में सफर
भारतीय अंडर-19 टीम ने नेपाल को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की। इसके बाद टीम लक्ष्य राजेश रायचंदानी के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में भारत ने यूएई के खिलाफ 70 रनों से जीत हासिल की।
अफगानिस्तान ने जीते तीनों मुकाबले
अफगानिस्तान की टीम ने अंडर-19 एशिया कप 2026 में अब तक दमदार प्रदर्शन किया है। टीम ने अपने सभी मुकाबले बड़े अंतर से जीते हैं। अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 113 रनों से हराया और फिर मलेशिया के खिलाफ 10 विकेट से जीत हासिल की। अपने आखिरी लीग मुकाबले में टीम ने श्रीलंका को 106 रनों से धोया।