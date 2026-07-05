6 फीट 5 इंच के गुरनूर बरार का श्रीलंका में कहर, चटकाए 10 विकेट; क्या भारतीय टेस्ट टीम में होगी एंट्री?
गेंदबाज गुरनूर बरार ने श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबले में 10 विकेट हॉल लिया। उनके इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत इंडिया ए ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया।
उभरते हुए तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने रविवार को श्रीलंका ए के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया ए को धमाकेदार जीत दिलाई। उन्होंने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में 10 विकेट हॉल लेकर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। पहला अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ था, इसलिए इस नतीजे से मेहमान टीम ने 1-0 से सीरीज जीत ली। हाल ही में 6 फीट 5 इंच के बरार को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिला था, जहां पर उन्होंने तीन मैचों में सात विकेट चटकाए थे। इंडिया ए के लिए दमदार प्रदर्शन करने के बाद उन्हें भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में भी एंट्री मिल सकती है। भारत अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ और फिर न्यूजीलैंड में टेस्ट खेलने वाला है, ऐसे में बरार के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं चर्चा कर सकते हैं।
गुरनूर-नबी ने झटके विकेट
इंडिया ए ने चौथे दिन अपनी पहली पारी 541/8 के स्कोर से आगे बढ़ाई। उन्होंने सिर्फ नौ गेंदें खेलकर दो रन बनाए और यश ठाकुर के आउट होते ही पारी घोषित कर दी। सारांश जैन 70 रन पर नाबाद रहे, जबकि ऋतुराज गायकवाड़, जो दूसरे दिन 13 रन पर चोट के कारण रिटायर हो गए थे, दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। 177 रनों की बढ़त के साथ, गुरनूर ने इंडिया ए को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने अपने पहले तीन ओवरों में दो विकेट लिए और सोहन डी लिवेरा और नुवानिदु फर्नांडो को आउट किया। इसके बाद आकिब नबी ने पवनथा वीरासिंघे का विकेट लिया, जिससे श्रीलंका ए का स्कोर पहले चार ओवरों में 9/3 हो गया।
इसके बाद एशेन बंडारा ने जवाबी हमला किया और गुरनूर के फेंके सातवें ओवर में लगातार तीन चौके जड़े। कप्तान सहन अराचिगे, जिन्होंने पहली पारी में 127 रन बनाए थे, ने भी कुछ चौके लगाए, लेकिन ठाकुर ने अपनी पहली ही गेंद पर इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ को आउट कर दिया। इसके बावजूद बंडारा ने आक्रामक खेल जारी रखा और 47 गेंदों में अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की। इसके बाद उन्होंने लेग-स्पिनर जीशान अंसारी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए दो छक्के जड़े, जिससे लंच तक श्रीलंका ए का स्कोर 115/4 हो गया।
गुरनूर ने मैच में लिए 10 विकेट
लेकिन गुरनूर ने दूसरे सेशन में वापसी करते हुए और नुकसान पहुंचाया, उन्होंने अंजाला बंडारा और एशेन (जिन्होंने 87 रन बनाए) को जल्दी-जल्दी आउट किया। केशरा नुवंथा के तेज 26 और दिलुम सुदीरा के 21 रनों की मदद से मेज़बान टीम ने अंतर को कम किया, लेकिन लगातार विकेट गिरते रहे और सारांश ने भी दो विकेट चटकाए। सही मायनों में, गुरनूर ने ही उस काम को पूरा किया जो उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने सुदीरा को आउट करके अपना पांचवां विकेट लिया और फिर दुलाज समुदिथा को आउट करके अपना छठा विकेट हासिल किया। इस तरह उन्होंने मैच में कुल 145 रन देकर 10 विकेट लिए।
इंडिया ए का 33 रनों का पीछा करने का काम चाय के ब्रेक के बाद शुरू हुआ और उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने में सिर्फ 5.2 ओवर लगे। साई सुदर्शन ने 22 गेंदों पर नाबाद 25 रनों की तेज पारी खेलकर एक शानदार सीरीज का समापन किया; स्कोर बराबर होने पर उन्होंने एक बाउंड्री लगाकर जीत पक्की की, जबकि विदर्भ के अमन मोखाड़े 11 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ इंडिया ए ने एक सफल दौरे का समापन किया, जिसकी शुरुआत अफ़गानिस्तान ए के साथ खेली गई वनडे ट्राई-सीरीज में जीत के साथ हुई थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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