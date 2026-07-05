Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

6 फीट 5 इंच के गुरनूर बरार का श्रीलंका में कहर, चटकाए 10 विकेट; क्या भारतीय टेस्ट टीम में होगी एंट्री?

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गेंदबाज गुरनूर बरार ने श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबले में 10 विकेट हॉल लिया। उनके इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत इंडिया ए ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया।

6 फीट 5 इंच के गुरनूर बरार का श्रीलंका में कहर, चटकाए 10 विकेट; क्या भारतीय टेस्ट टीम में होगी एंट्री?

उभरते हुए तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने रविवार को श्रीलंका ए के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया ए को धमाकेदार जीत दिलाई। उन्होंने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में 10 विकेट हॉल लेकर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। पहला अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ था, इसलिए इस नतीजे से मेहमान टीम ने 1-0 से सीरीज जीत ली। हाल ही में 6 फीट 5 इंच के बरार को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिला था, जहां पर उन्होंने तीन मैचों में सात विकेट चटकाए थे। इंडिया ए के लिए दमदार प्रदर्शन करने के बाद उन्हें भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में भी एंट्री मिल सकती है। भारत अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ और फिर न्यूजीलैंड में टेस्ट खेलने वाला है, ऐसे में बरार के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं चर्चा कर सकते हैं।

गुरनूर-नबी ने झटके विकेट

इंडिया ए ने चौथे दिन अपनी पहली पारी 541/8 के स्कोर से आगे बढ़ाई। उन्होंने सिर्फ नौ गेंदें खेलकर दो रन बनाए और यश ठाकुर के आउट होते ही पारी घोषित कर दी। सारांश जैन 70 रन पर नाबाद रहे, जबकि ऋतुराज गायकवाड़, जो दूसरे दिन 13 रन पर चोट के कारण रिटायर हो गए थे, दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। 177 रनों की बढ़त के साथ, गुरनूर ने इंडिया ए को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने अपने पहले तीन ओवरों में दो विकेट लिए और सोहन डी लिवेरा और नुवानिदु फर्नांडो को आउट किया। इसके बाद आकिब नबी ने पवनथा वीरासिंघे का विकेट लिया, जिससे श्रीलंका ए का स्कोर पहले चार ओवरों में 9/3 हो गया।

ये भी पढ़ें:संजू सैमसन को ड्रॉप करने पर भड़का पूर्व क्रिकेटर, कहा- मजाक कर रहे हो

इसके बाद एशेन बंडारा ने जवाबी हमला किया और गुरनूर के फेंके सातवें ओवर में लगातार तीन चौके जड़े। कप्तान सहन अराचिगे, जिन्होंने पहली पारी में 127 रन बनाए थे, ने भी कुछ चौके लगाए, लेकिन ठाकुर ने अपनी पहली ही गेंद पर इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ को आउट कर दिया। इसके बावजूद बंडारा ने आक्रामक खेल जारी रखा और 47 गेंदों में अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की। इसके बाद उन्होंने लेग-स्पिनर जीशान अंसारी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए दो छक्के जड़े, जिससे लंच तक श्रीलंका ए का स्कोर 115/4 हो गया।

गुरनूर ने मैच में लिए 10 विकेट

लेकिन गुरनूर ने दूसरे सेशन में वापसी करते हुए और नुकसान पहुंचाया, उन्होंने अंजाला बंडारा और एशेन (जिन्होंने 87 रन बनाए) को जल्दी-जल्दी आउट किया। केशरा नुवंथा के तेज 26 और दिलुम सुदीरा के 21 रनों की मदद से मेज़बान टीम ने अंतर को कम किया, लेकिन लगातार विकेट गिरते रहे और सारांश ने भी दो विकेट चटकाए। सही मायनों में, गुरनूर ने ही उस काम को पूरा किया जो उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने सुदीरा को आउट करके अपना पांचवां विकेट लिया और फिर दुलाज समुदिथा को आउट करके अपना छठा विकेट हासिल किया। इस तरह उन्होंने मैच में कुल 145 रन देकर 10 विकेट लिए।

ये भी पढ़ें:'अरे अच्छा तो चल रहा है'..., भारत की हार के बाद सूर्यकुमार यादव का रिएक्शन वायरल

इंडिया ए का 33 रनों का पीछा करने का काम चाय के ब्रेक के बाद शुरू हुआ और उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने में सिर्फ 5.2 ओवर लगे। साई सुदर्शन ने 22 गेंदों पर नाबाद 25 रनों की तेज पारी खेलकर एक शानदार सीरीज का समापन किया; स्कोर बराबर होने पर उन्होंने एक बाउंड्री लगाकर जीत पक्की की, जबकि विदर्भ के अमन मोखाड़े 11 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ इंडिया ए ने एक सफल दौरे का समापन किया, जिसकी शुरुआत अफ़गानिस्तान ए के साथ खेली गई वनडे ट्राई-सीरीज में जीत के साथ हुई थी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team Ruturaj Gaikwad Sri Lanka Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।