Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ind A vs SA A Rishabh Pant s bat failed to fire as India A were bundled out for 234 giving South Africa A a crucial lead
Ind A vs SA A: नहीं चला ऋषभ पंत का बल्ला, भारत A की पारी 234 पर सिमटी, दक्षिण अफ्रीका A को अहम बढ़त

Ind A vs SA A: नहीं चला ऋषभ पंत का बल्ला, भारत A की पारी 234 पर सिमटी, दक्षिण अफ्रीका A को अहम बढ़त

संक्षेप: भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय पारी 234 रन पर सिमट गई। इस तरह दक्षिण अफ्रीकी टीम को पहली पारी के आधार पर 75 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई।

Fri, 31 Oct 2025 05:39 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय पारी 234 रन पर सिमट गई। इस तरह दक्षिण अफ्रीकी टीम को पहली पारी के आधार पर 75 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 30 रन बना लिए हैं। इस तरह अब उसकी कुल बढ़त 105 रन की हो चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत ए की पहली पारी 234 रन पर सिमटी। आयुष म्हात्रे ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। आयुष बडोनी ने 38, साई सुदर्शन ने 32 और रजत पाटीदार ने 19 रनों का योगदान दिया। कप्तान ऋषभ पंत सिर्फ 17 रन बना पाए।

दक्षिण अफ्रीका ए की तरफ से प्रेनेलन सुब्राएन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। लुथो सिपामला ने 2 सफलता हासिल की। मोरेकी, सेली और वुरेन को 1-1 विकेट मिले।

इससे पहले शुक्रवार सुबह दक्षिण अफ्रीका ए ने 9 विकेट पर 299 रन से आगे अपनी पहली पारी की शुरुआत की। पहले दिन के स्कोर में 10 रन और जोड़ने के बाद 309 रन पर मेहमान टीम की पारी सिमट गई। उनका आखिरी विकेट ओकुहले सेली के रूप में गिरा जिन्हें गुरुनूर बरार ने बोल्ड किया।

दक्षिण अफ्रीका ए की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। जॉर्डन हरमैन ने सबसे ज्यादा 71 रन की पारी खेली। जुबैर हमजा ने 66 और रूबिन हरमैन ने 54 रन बनाए। टियान वैन वुरेन ने भी 46 रन की शानदार पारी खेली।

भारत की तरफ से तनुष कोटियन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। मानव सुथार और गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट हासिल किए। खलील अहमद और अंशुल कंबोज के खाते में 1-1 विकेट आए।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Rishabh Pant Cricket News
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |