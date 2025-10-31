Ind A vs SA A: नहीं चला ऋषभ पंत का बल्ला, भारत A की पारी 234 पर सिमटी, दक्षिण अफ्रीका A को अहम बढ़त
भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय पारी 234 रन पर सिमट गई। इस तरह दक्षिण अफ्रीकी टीम को पहली पारी के आधार पर 75 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 30 रन बना लिए हैं। इस तरह अब उसकी कुल बढ़त 105 रन की हो चुकी है।
भारत ए की पहली पारी 234 रन पर सिमटी। आयुष म्हात्रे ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। आयुष बडोनी ने 38, साई सुदर्शन ने 32 और रजत पाटीदार ने 19 रनों का योगदान दिया। कप्तान ऋषभ पंत सिर्फ 17 रन बना पाए।
दक्षिण अफ्रीका ए की तरफ से प्रेनेलन सुब्राएन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। लुथो सिपामला ने 2 सफलता हासिल की। मोरेकी, सेली और वुरेन को 1-1 विकेट मिले।
इससे पहले शुक्रवार सुबह दक्षिण अफ्रीका ए ने 9 विकेट पर 299 रन से आगे अपनी पहली पारी की शुरुआत की। पहले दिन के स्कोर में 10 रन और जोड़ने के बाद 309 रन पर मेहमान टीम की पारी सिमट गई। उनका आखिरी विकेट ओकुहले सेली के रूप में गिरा जिन्हें गुरुनूर बरार ने बोल्ड किया।
दक्षिण अफ्रीका ए की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। जॉर्डन हरमैन ने सबसे ज्यादा 71 रन की पारी खेली। जुबैर हमजा ने 66 और रूबिन हरमैन ने 54 रन बनाए। टियान वैन वुरेन ने भी 46 रन की शानदार पारी खेली।
भारत की तरफ से तनुष कोटियन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। मानव सुथार और गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट हासिल किए। खलील अहमद और अंशुल कंबोज के खाते में 1-1 विकेट आए।