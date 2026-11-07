यशस्वी जायसवाल का शतक, सुदर्शन फिफ्टी जड़कर नाबाद, तीसरे अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन भारत-ए का स्कोर
भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच में भारत ने खेल के पहले दिन मजबूत शुरुआत की है और दो विकेट के नुकसान पर 227 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल शतक जड़ने क बाद आउट हुए, जबकि साई सुदर्शन 77 रनों के स्कोर पर नाबाद हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले दोनों देशों की ए टीमों के बीच तीन टेस्ट मैचों की अनौपचारिक सीरीज खेली जा रही है जिसका तीसरा और आखिरी मैच आज से शुरू हुआ है। शनिवार को खेल का पहला दिन समाप्त हो चुका है, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 69.3 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए 227 रन दो विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं।
ओवल, लिंकन में खेले जा रहे मुकाबले में भारत ए के कप्तान ध्रुव जुरेल टॉस हार गए और उनकी टीम को बल्लेबाजी करनी पड़ी। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पिछले मुकाबले की आखिरी पारी की तरह ही इस मैच में अपनी शानदार फॉर्म दिखाई और शतक जड़ दिया। पिछले मुकाबले में 155 रनों की पारी खेलने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस मुकाबले की पहली पारी में 138 गेंदों का सामना करते हुए 102 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 16 चौके और दो छक्के जड़े। जायसवाल के साथ सलामी बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और अर्धशतक जड़ा। वे अभी भी नाबाद हैं और अगले दिन बल्लेबाजी करने आएंगे। सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के बीच पहले विकेट के लिए 175 रनों की साझेदारी हुई। सुदर्शन 205 गेंदों में 77 रन बनाकर नाबाद हैं। उन्होंने अपनी पारी के दौरान दस चौके लगाए हैं। हालांकि, देवदत्त पडिक्कल का बल्ला एक बार फिर नहीं चला। उन्होंने 55 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 15 रन बनाए दो चौके शामिल थे। दो विकेट गिरने के बाद कप्तान ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए जो 24 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद हैं और अगले दिन साई सुदर्शन के साथ बल्लेबाजी करने आएंगे। न्यूजीलैंड की ओर से डैनरू फर्न्स ने 1 और जैरोड मैके ने 1 विकेट हासिल किया।
बता दें कि इस सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले ड्रॉ हो चुके हैं। भारत इस शैडो टेस्ट सीरीज को आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिहाज से खेल रहा है। तीसरे मैच में भारतीय प्लेइंग XI में ज्यादातर वो बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, जो टेस्ट सीरीज में भारत की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे।
तीसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए भारत और न्यूजीलैंड ए की प्लेइंग XI
इंडिया ए (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी।
न्यूजीलैंड ए (प्लेइंग इलेवन): राइस मारियू, कर्टिस हीफी, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैथ्यू बॉयल, टिम रॉबिन्सन, मैक्स चू (विकेट कीपर), कैमरून पॉल, ब्रेट रैंडेल, डैनरू फर्न्स, जैक गिब्सन, जैरोड मैके।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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