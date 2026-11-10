16.35 करोड़ में पंजाब जाएंगे हार्दिक पांड्या, अर्शदीप की कीमत 18 करोड़, दोनों की फीस में कोई बदलाव नहीं
हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की ट्रेड डील में दोनों खिलाड़ियों की पुरानी फीस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगामी आईपीएल सीजन के लिए 16.35 करोड़ की कीमत पर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स का हिस्सा होंगे, जबकि 18 करोड़ में अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस जाएंगे।
हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की ट्रेड डील में लगभग मुहर लग गई है। कई विश्वसनीय सूत्रों ने यह जानकारी साझा की है। खुद अर्शदीप सिंह के पिता ने कुबूल किया है कि आगामी आईपीएल सीजन में अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा होंगे। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की कीमतों में कोई बदलाव या कटौती नहीं की गई है। जो कीमत पिछले साल पुरानी फ्रेंचाइजी में इन दोनों की थी, वही आगामी सीजन के लिए नई फ्रेंचाइजी में भी होगी। ऐसे में हार्दिक पांड्या 16.35 करोड़ की कीमत पर पंजाब किंग्स का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि अर्शदीप सिंह 18 करोड़ में मुंबई इंडियंस की ओर से आईपीएल 2027 में शिकरत करते नजर आएंगे।
क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा- "फीस में कोई बदलाव नहीं।" रिपोर्ट में आगे लिखा गया-"क्रिकबज यह भी बता सकता है कि किसी भी खिलाड़ी की लीग फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हार्दिक पांड्या (₹16.35 करोड़) और अर्शदीप सिंह (₹18 करोड़) दोनों की सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा।"
बता दें कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील की चर्चा लंबे समय से चल रही थी और उनके अलग-अलग फ्रेंचाइजी में जाने के कयास लग रहे थे, लेकिन आखिरकार इस बात पर मुहर लग गई है कि वे पंजाब किंग्स जाएंगे। उनके बदले अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा होंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि दोनों खिलाड़ियों से फ्रेंचाइजी ने सहमति ले ली हैं और डाक्यूमेंटेशन का काम जारी है। जल्द ही आधिकारिक जानकारी आ सकती है कि दोनों खिलाड़ियों की ट्रेड हो गई है। हालांकि, उससे पहले ही मीडिया में बहुत कुछ आ चुका है।
मुंबई को मिलेगी मजबूती, पंजाब के लिए चिंता
हार्दिक पांड्या पिछले तीन सीजन से मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2024, 2025 और 2026 में लगातार निचले स्तर का प्रदर्शन किया, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने उनसे दूर होने का फैसला किया। उनके जाने के बाद रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान होंगे यह भी बात लगभग तय हो चुकी है। बीते दिनों इंडियंन एक्सप्रेस के देवेंद्र पांडे ने इस खबर को रिपोर्ट किया था। अर्शदीप सिंह के आने से मुंबई इंडियंस को गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के साथ अतिरिक्त मजबूती मिलेगी, जबकि हार्दिक के पंजाब किंग्स में जाने से वहां तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर्स की भरमार हो जाएगी। ऐसे में फ्रेंचाइजी मिनी ऑक्शन से पहले कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर्स में पंजाब के पास सूर्यांश शेडगे, मार्को यान्सेन और मार्कस स्टोइनिस पहले से हैं और अब हार्दिक पांड्या की भी एंट्री हो गई है। पंजाब के लिए चिंता की बात होगी कि इतने ऑलराउंडर्स को एक साथ कैसे खिलाया जाए। वे ट्रेड के माध्यम से तेज गेंदबाजों के साथ इनमें से कम से कम दो ऑलराउंडर को एक्सचेंज कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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