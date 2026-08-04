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गुस्से में मारी लात लेकिन हो गया चमत्कार, हिम्मत सिंह ने कर दिया अचंभा, फिर.., VIDEO

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान, मंगलवार, 4 अगस्त 2026, नई दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम
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मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को दिल्ली प्रीमियर लीग में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। नई दिल्ली टाइगर्स और आउटर दिल्ली वारियर्स के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग का 8वां मुकाबला दोपहर में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। आउटर दिल्ली वारियर्स ने नई दिल्ली टाइगर्स को सुपर ओवर में हरा दिया।

delhi premier league 2026
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में आज का मैच

दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 में सीजन का पहला सुपर ओवर देखने को मिला, जब नई दिल्ली टाइगर्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में एक रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें वॉरियर्स ने अंततः संयम बनाए रखते हुए एक यादगार जीत हासिल की। बारिश के कारण मैच का समय कम कर दिए जाने के बाद नई दिल्ली टाइगर्स ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ अपने निर्धारित 15 ओवरों में 156 रन बनाए। पारी की शुरुआत लड़खड़ाती हुई रही और बारिश के कारण खेल रुकने से पहले छठे ओवर में टाइगर्स का स्कोर 37 रन पर 2 विकेट था। ब्रेक के बाद कप्तान हिम्मत सिंह और लक्ष्य थरेजा ने शानदार 101 रनों की साझेदारी करके पारी पर नियंत्रण हासिल कर लिया और अपनी टीम के पक्ष में माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। हिम्मत सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 25 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें पांच छक्के और चार चौके शामिल थे और वॉरियर्स के गेंदबाजों पर दबाव कायम किया। दूसरी ओर, लक्ष्य ने उनका बखूबी साथ दिया और 41 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद रहे जिससे टाइगर्स एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंच सके।

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को दिल्ली प्रीमियर लीग में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। नई दिल्ली टाइगर्स और आउटर दिल्ली वारियर्स के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग का 8वां मुकाबला दोपहर में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। बारिश से प्रभावित यह मैच 15-15 ओवर का हुआ। नई दिल्ली टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आउट दिल्ली वारियर्स की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर में 155 रन ही बना सकी और मैच टाई हो गया। आखिरी गेंद पर रोमांच चरम पर था।

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आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए सिद्धांत शर्मा सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने तीन ओवरों में 2/25 के आंकड़े दर्ज किए, जबकि बाकी के गेंदबाज महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ने के लिए संघर्ष करते रहे। जवाब में, आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन नई दिल्ली टाइगर्स के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर शानदार वापसी की। वॉरियर्स 80/5 पर सिमट गए, जिससे उन पर भारी दबाव आ गया। हालांकि, मोनू शुक्ला ने सनसनीखेज जवाबी हमला करते हुए अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मात्र 17 गेंदों में 45 रनों की निडर पारी खेली, गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और मैच को जीत के करीब ला दिया, लेकिन अंत में वे आउट हो गए।

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मैच का आखिरी ओवर रहा बेदह रोमांचक

मैच आखिरी ओवर तक रोमांचक बना रहा। आखिरी ओवर में नौ रन चाहिए थे, शिवम शर्मा ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर वॉरियर्स को शानदार शुरुआत दिलाई और अगली ही गेंद पर एक रन लिया। तीसरी गेंद पर नो-बॉल होने से बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक फ्री हिट मिली और मैच का रुख पूरी तरह से उनके पक्ष में हो गया। जब ऐसा लग रहा था कि वॉरियर्स आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लेंगे, तभी मैच में एक और नाटकीय मोड़ आया। सिद्धांत शर्मा रन आउट हो गए, जिससे टीम को आखिरी गेंद पर सिर्फ एक रन की जरूरत रह गई। आखिरी गेंद पर टूर्नामेंट के सबसे नाटकीय पलों में से एक देखने को मिला। हिम्मत सिंह ने पहले मिड-ऑफ पर गेंद को पकड़ने में गलती की और उसे दूर किक कर दिया। हालांकि, गेंद नॉन-स्ट्राइकर छोर पर स्टंप्स से जा टकराई, जहां रन लेने की कोशिश में बल्लेबाज क्रीज से बाहर रह गया था। इस अद्भुत घटनाक्रम के परिणामस्वरूप रन-आउट हुआ और मैच डीपीएल 2026 के पहले सुपर ओवर में चला गया।

सुपर ओवर में ऐसा रहा हाल

सुपर ओवर में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 20 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया, जिसमें मोनू शुक्ला ने एक बार फिर तूफानी छोटी पारी खेलकर टीम को आगे बढ़ाया। 21 रन का पीछा करते हुए न्यू दिल्ली टाइगर्स ने शानदार शुरुआत की। हिम्मत सिंह ने पहली ही गेंद पर ज़बरदस्त छक्का जड़ा। हालांकि, अगली ही गेंद पर वे आउट हो गए, जिससे उनकी टीम को बची हुई चार गेंदों में 15 रनों की ज़रूरत रह गई। इसके ठीक बाद वाली गेंद पर ऋतिक शौकीन ने गेंद को हवा में ऊपर की ओर खेला (टॉप-एज) और विकेटकीपर ने उन्हें कैच कर लिया, जिससे पूरी टीम ऑल आउट हो गई।

नई दिल्ली टाइगर्स टीम स्क्वॉड

प्लेयर: शिवम गुप्ता (विकेटकीपर ) लक्ष्य थरेजा , वैभव रावल , हिम्मत सिंह (कप्तान) , तनुज पवार , आर्यन शर्मा , ऋतिक शोकीन , मनीष सेहरावत , यशजीत , प्रद्युमन सनन , लक्ष्मण

बेंच: पार्थ बाली , ऋषभ शर्मा , अतुल्य पांडे , राजकुमार यादव , वरुण वंजानी , राहुल चौधरी ,परिक्षित सिंह भाटी

आउटर दिल्ली वॉरियर्स टीम का स्क्वॉड

प्लेयर: याजस शर्मा (विकेटकीपर ) प्रियांश आर्य , अक्षय सैनी , अमन चौधरी , मोनू शुक्ला , हर्ष त्यागी, प्रथम सलूजा , शिवम शर्मा , सिद्धांत शर्मा (कप्तान) , धन्य नकरा , नवदीप सैनी

बेंच: मोहित पंवार , ध्रुव सिंह , आदित्य शर्मा , सक्षम गहलोत , रुशाल सैनी , ऋषभ ड्राल, शौर्य मलिक , आर्यन राणा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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