SA20 के रोमांचक मुकाबले में पाअर्ल रॉयल्स ने एम आई कैप टाउन को 1 रन से हराया, सांसें रोक देने वाला था मैच

बोलैंड पार्क, पाअर्ल में खेले गए SA20 (2025-26) के 10वें मुकाबले में पाअर्ल रॉयल्स (PR) ने MI केप टाउन (MICT) को महज 1 रन के अंतर से हराकर एक सनसनीखेज जीत दर्ज की है।

Jan 03, 2026 03:03 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
बोलैंड पार्क पाअर्ल में खेले गए SA20 (2025-26) के 10वें मुकाबले में पाअर्ल रॉयल्स (PR) ने MI केप टाउन (MICT) को महज 1 रन के अंतर से हराकर एक सनसनीखेज जीत दर्ज की है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाअर्ल रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 181 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में MI केप टाउन की टीम कड़ी टक्कर देने के बावजूद 8 विकेट पर 180 रन ही बना सकी और जीत के बेहद करीब आकर चूक गई।

लुआन-ड्रे प्रिटोरियस का धमाकेदार प्रदर्शन

पाअर्ल रॉयल्स की पारी के हीरो सलामी बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियस रहे, जिन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 65 गेंदों में 98 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि, वह अपने शतक से मात्र 2 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी पारी में 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने पहले विकेट के लिए असा ट्राइब (51 रन) के साथ 100 रनों की शतकीय साझेदारी कर टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई। मध्यक्रम में कप्तान डेविड मिलर ने भी 19 रनों का योगदान दिया। MI केप टाउन की ओर से कप्तान राशिद खान सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट झटके।

MI केप टाउन की संघर्षपूर्ण पारी और रोमांचक अंत

182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी MI केप टाउन को रायन रिकलटन (36) और रासी वैन डेर डूसन (59) ने 77 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के जरिए बेहतरीन शुरुआत दी। वैन डेर डूसन ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 5 छक्के लगाए। हालांकि, मध्यक्रम में सिकंदर रजा और ओटनील बार्टमैन की घातक गेंदबाजी ने मैच का पासा पलट दिया। सिकंदर रजा ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि बार्टमैन ने 51 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए।

राशिद खान ने मैच में फूंकी जान

मैच के अंतिम क्षणों में कप्तान राशिद खान (18 गेंदों में 35 रन) ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच को दोबारा जीवित कर दिया। उन्होंने अपनी पारी में 3 छक्के और 2 चौके जड़कर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था, लेकिन आखिरी ओवर में ओटनील बार्टमैन ने उन्हें आउट कर पाअर्ल रॉयल्स की जीत सुनिश्चित कर दी।

बार्टमैन ने आखिरी ओवर में बचाए 15 रन

रॉयल्स के तेज गेंदबाज ऑटनील बार्टमैन को आखिरी ओवर में 15 रनों का बचाव करना था। तीसरी गेंद पर कागिसो रबाडा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे लगा कि मुकाबला एमआई केप टाउन की ओर झुक गया है। लेकिन बार्टमैन (4/51) ने अगली ही गेंद पर रबाडा को बाउंड्री पर कैच करा दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर जीत के लिए एमआई केप टाउन को छह रन चाहिए थे। जॉर्ज लिंडे ने लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री से कुछ इंच पहले ही गिर गई। इसके साथ ही रॉयल्स समर्थकों में जबरदस्त जश्न शुरू हो गया। यह मैच किसी पेंडुलम की तरह था, जो कभी एक तरफ झुकता तो कभी दूसरी तरफ, लेकिन अंत में पाअर्ल रॉयल्स के गेंदबाजों ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए बाजी मार ली।

