इंग्लैंड को अब सीरियस लेना संभव नहीं है…पूर्व कप्तान ने बेन स्टोक्स एंड कंपनी को जमकर कोसा
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जेफ्री बॉयकॉट ने अपनी टीम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने टीम पर 'बेवकूफी भरी गलतियां' दोहराने का आरोप लगाया। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को दो दिन के भीतर ही हार गई।
पर्थ में एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को करारी हार मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज की खराब शुरुआत के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जेफ्री बॉयकॉट ने अपनी टीम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने टीम पर 'बेवकूफी भरी गलतियां' दोहराने का आरोप लगाया। बॉयकॉट ने ये भी कहा है कि इंग्लैंड की टीम अपनी खराब सोच की वजह से मैच हारी।जेफ्री बॉयकॉट का यह कमेंट उस समय आया, जब बेन स्टोक्स ने इस बात को खारिज किया था कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी उनकी टीम की आलोचना नहीं करते। उन्होंने कहा था कि मॉर्डन खेल आगे बढ़ चुका है। वहीं, बॉयकॉट ने यह साफ किया कि अनुभव अभी भी मायने रखता है, खासकर तब जब छोटी-मोटी, टाली जा सकने वाली गलतियां इंग्लैंड को जरूरी मैच गंवाने पर मजबूर कर रही हैं
जेफ्री बॉयकॉट ने द टेलीग्राफ को लिखे अपने कॉलम में कहा, "इससे संदेश सरल है: जब आप एक ही बेवकूफी भरी हरकतें करके टेस्ट मैच गंवाते रहते हैं, तो आपको गंभीरता से लेना असंभव है।" इंग्लैंड ने बीच-बीच में अच्छी बॉलिंग की और पर्थ की तेज, उछाल वाली पिच पर पहली इनिंग में 40 रन की कीमती बढ़त हासिल की, लेकिन दूसरी पारी में बैटिंग एक बार फिर उनके लिए मुसीबत बन गई। लगभग 100 रन पर 1 विकेट था, लेकिन पूरी टीम 164 रन पर ढेर हो गई।
बॉयकॉट ने कहा, "डकेट को एक अच्छी बॉल मिली, लेकिन पोप ने इस मैच में दूसरी बार विकेट फेंका। ऑफ स्टंप के बाहर एक बहुत वाइड बॉल पर ड्राइव किया। उसे यह कैसे पता नहीं चला कि यह एक सकर बॉल है जो उसे कुछ बेवकूफी करने के लिए लुभा रही है?" हैरी ब्रुक 3 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हुए। बॉयकॉट ने कहा, "इंग्लैंड खुशी से निराशा की गहराई में चला गया था। उन्होंने पहल खो दी और एक कप चाय बनाने में लगने वाले समय में ही मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गया।"
इसके बाद उन्होंने ट्रैविस हेड की पारी पर बात की और लिखा, "एक बार हेड ने मोमेंटम पकड़ लिया तो इंग्लैंड की चाल बिगड़ गई और फिर वे लगातार बाउंसर फेंकने लगे। मैच में मुश्किल पलों में बैट्समैन, बॉलर और कैप्टन को तुरंत सोचना पड़ता है। दुख की बात है कि हमारे खिलाड़ियों के पास काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। बैजबॉल, गलत फैसले या फिर अतिआत्मविश्वास, वजह जो भी हो, इससे मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टॉप टीमों के खिलाफ यह हार का एक बड़ा कारण है।"