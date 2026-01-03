Cricket Logo
Important update on speedster Mayank Yadav 23 year old pacer close to regaining bowling fitness
'रफ्तार के सौदागर' मयंक यादव पर आया अहम अपडेट, फिटनेस हासिल करने के बेहद करीब पेसर

'रफ्तार के सौदागर' मयंक यादव पर आया अहम अपडेट, फिटनेस हासिल करने के बेहद करीब पेसर

संक्षेप:

'रफ्तार के सौदागर' मयंक यादव की फिटनेस पर अहम अपडेट आया है। 23 वर्षीय पेसर पूर्ण फिटनेस हासिल करने के बेहद करीब है। वह 2025 में केवल दो प्रतिस्पर्धी मैच ही खेल पाए।

Jan 03, 2026 01:46 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव पीठ के निचले हिस्से में ऐंठन के कारण लगभग एक साल तक मैदान से बाहर रहने के बाद अब अपनी पूरी क्षमता से गेंदबाजी करने के लिए फिट होने के करीब हैं। इस 23 वर्षीय तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2024 में अपनी तूफानी गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा था।

2025 में मयंक दो मैच ही खेल पाए

इसके बाद वह सबसे छोटे प्रारूप में भारत के लिए भी खेले। हालांकि पीठ की चोट के कारण वह 2025 में केवल दो प्रतिस्पर्धी मैच ही खेल पाए। मयंक की फिटनेस संबंधी समस्याओं के बावजूद उनकी आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने इस तेज गेंदबाज पर भरोसा दिखाया और पिछले महीने हुई नीलामी से पहले उन्हें अपनी टीम में बनाए रखा।

'शारीरिक क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार'

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘‘मयंक यादव अच्छी प्रगति कर रहे हैं और वह अपनी पूरी क्षमता के साथ गेंदबाजी करने के करीब हैं। उन्होंने अपनी ताकत और शारीरिक क्षमता में भी महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है, जिससे वह तेज गेंदबाजी के लिए आवश्यक अधिकतम फिटनेस स्तर हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं।’’

रियान पराग के कंधे में कोई दर्द नहीं

अधिकारी ने भारतीय बल्लेबाज रियान पराग की फिटनेस को लेकर भी जानकारी दी, जो दाहिने कंधे में चोट के कारण विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच छह दिसंबर को खेला था। अधिकारी ने कहा, ‘‘रियान ने 16 दिसंबर 2025 को अपने दाहिने कंधे में इंजेक्शन लगवाने के बाद अच्छी प्रगति दिखाई है। उनके कंधे में अब किसी तरह का दर्द नहीं है। उन्होंने नेट में थ्रो-डाउन और स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया है।’’

